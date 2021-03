La emotiva despedida de Merche a Álex Casademunt: “Muchos años juntos y nunca dejamos de estarlo”

Este miércoles, 3 de marzo, la industria del entretenimiento está de luto: el cantante Álex Casademunt ha fallecido a causa de un accidente de tráfico esta madrugada. Desde que se dio a conocer la triste noticia, sus compañeros y amigos han querido despedirse de él a través de las redes sociales, dedicándoles su especial homenaje.

Sálvame, el programa de Telecinco, también ha querido dedicar una parte de su emisión ha recordar al artista. De este modo, el programa de Mediaset se ha puesto en contacto con la cantante Merche, con quien tuvo una relación de cuatro años con el participante de OT.

La artista ha hablado totalmente derrumbada y llorando: “Perdonadme, pero es muy fuerte. Era muy joven y tenía muchas ganas de vivir. A mí me solía enviar muchos vídeos cantando con su guitarra, con el piano. Ahora me he emocionado al escucharlo y al ver a su familia. Qué duro. Lo siento con toda mi alma”.

Cuando Merche ha hablado de la hija de tres años de Àlex ha sido cuando se ha terminado de romper: “Me mandaba muchas fotos con ella, disfrutaba cada vez que estaban juntos”.

Merche se ha enterado la mañana de este miércoles de la triste noticia. A pesar de que la información se filtró en redes sociales horas antes, la artista ha reconocido que hasta la hora del desayuno no sabía nada:

"Siempre pongo el teléfono en modo avión. Cuando la niña estaba desayunando me empezaron a llegar los mensajes y por poco se me para el corazón”

Para terminar, Merche ha mandado un mensaje a todos los espectadores del programa: "Recordémosle como el artista maravilloso que era y como una persona con un corazón muy noble".

La despedida en redes sociales

Merche también ha querido despedirse del cantante con un precioso texto que ha compartido en su cuenta de Instagram. La cantante de Eras tú ha compartido un post donde aparece junto a Casademunt de aquella época en la que fueron pareja. Ambos aparecen riéndose de una forma muy natural. Junto al post, la cantante ha escrito el siguiente mensaje:

“Tengo el alma rota en un millón de pedazos... siempre estarás en mi corazón Alex de mi vida, tus ganas de vivir, tu talento, tus locuras, tú corazón bonito... Muchos años juntos y nunca dejamos de estarlo... Siento con toda mi alma tu pérdida. Mi más sentido pésame a toda la familia. Buen viaje bonito mío”