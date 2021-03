Criticar el aspecto físico de Hande Erçel, la protagonista de ‘Love is in the air’, puede resultar muy caro

Aunque muchos la conocemos como Eda Yeldiz, el personaje con el que triunfa en nuestro país con Love is in the air, su nombre en la vida real es Hande Erçel. Una actriz turca que está viviendo un momento muy dulce gracias a esta serie turca que ha cruzado fronteras tras resultar un éxito en su país.

Coge el testigo de Hayat, la otra serie suya que ya pudimos ver en nuestro país con ella como protagonista y que tenía muchos puntos en común con la actual. Historias de amor llenas de obstáculos que idealizan el lado más romántico de las relaciones.

Erçel acaba de ganar la demanda que había interpuesto contra Lütfü Alp Kilinc, que para muchos de nosotros en España es un absoluto desconocido, pero en Turquía es un influencer con bastante repercusión. La actriz le llevó a juicio después de que se refiriera a ella como ‘cara de Bazlama’. Los que no estamos familiarizados con los productos típicos del país, hemos descubierto que es un pan popular en la región de Anatolia con forma redonda y plana.

Sentencia judicial

De hecho, el hecho de que se tratara de un producto muy querido en el país ha sido el hilo al que se ha agarrado la defensa. “El pan Bazlama es un pan popular, es decir, una bendición, el uso de esa expresión nunca tuvo el propósito de insultar a la señora Hande. La comparación se hizo de una manera humorística, dada que la belleza del rostro de Hande Erçel es conocida por todos”, decía el abogado defensor durante el juicio.

Está claro que la actriz no se lo tomó así de bien y consideró que, con esas palabras, Kilinc se burlaba de ella y violaba sus derechos personales y humillaban su físico.

Pero esa justificación parece que no sirvió para que el influencer saliera inmune. Aunque en septiembre de 2020 parece que la justicia le daba la razón, el hecho, es que acaba de ser declarado culpable y, según varios medios turcos, el influencer tendrá que pagar unos 23.000 euros como indemnización y cerrar su cuenta de Instagram.

🔥 Hande Erçel, 'Bazlama surat' davasını kazandı Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a açtığı davayı kazandı. https://t.co/jnp99ZLyqh pic.twitter.com/jnUSLZvwQZ — 🇹🇷 TR HABER || Tüᴍ Hᴀʙᴇʀʟᴇʀ®️ (@tr_hbr) February 10, 2021

Una decisión judicial que parece que ha inspirado a otras mujeres trucas a tomar, como ella, medidas legales para pararle los pies a los que no dejan de hacer comentarios ofensivos sobre ellas. Seren Serengil le ha seguido los pasos.