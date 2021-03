La emisión de la serie ‘Love is in the air’ corre peligro en Telecinco

Love is in the air no ha podido replicar el éxito de Mujer y Mi hija, las series turcas que triunfan en Antena 3. Sin embargo, poco a poco, ha conseguido consolidarse en la cadena, haciendo que sus fieles espectadores (alrededor de 1,5 millones) no se pierdan ni un solo capítulo. La historia de Eda y Serkan gusta, aunque su final podría llegar antes de lo previsto.

Al contrario que Antena 3, que suele adquirir series con varias temporadas ya emitidas, Telecinco opta por algunos títulos que se están emitiendo actualmente en Turquía. Es el caso de Love is in the air. Los espectadores españoles siguen este culebrón romántico casi casi al mismo tiempo que se está viendo en el país de origen, y eso siempre puede suponer un problema si no es un éxito, que es el caso de esta serie.

¿Peligra la emisión de Love is in the air?

Love is in the air podría ser cancelada, a juzgar por las informaciones del medio turco Beyazperde. Dicen de esta serie que “no es ningún hit ahora mismo en Turquía" y los índices de audiencia así lo corroboran. El capítulo 33, uno de los últimos emitidos allí, reunió frente a la pantalla a 3,6 millones de espectadores. El dato puede parecer bueno, pero en Turquía, un país con más de 82 millones de habitantes, es un rotundo fracaso.

Otra prueba de ello es que la serie más vista allí, Gönül Dagi, suele congregar a más de 10 millones de espectadores en cada capítulo. Esto hace sospechar que la televisión turca podría prescindir muy pronto de Love is in the air, lo que obligaría a Telecinco a suspender su emisión aquí en España. ¿Conseguirá la serie invertir la tendencia en Turquía o estamos ante el final de la comedia romántica protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel?