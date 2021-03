A Marta López, rota de dolor al hablar de Álex Casademunt en ‘Sálvame’, le llueven las críticas

“Un joven de enorme carisma, simpático, sonriente, gamberro, pero sobre todo un símbolo. El símbolo de la generación que creció y disfrutó con la primera edición de Operación Triunfo. Álex Casademunt, el eterno amigo de David Bustamante en OT1 fallecía esta noche a los 39 años de edad, víctima de un accidente de coche en Mataró, Barcelona. Su trágica muerte trunca una vida llena de sueños, de proyectos, de ilusiones, y deja huérfana a una niña de tan solo 3 años. El estupor y la tristeza se apoderaba esta mañana de todos sus compañeros de Operación Triunfo con los que seguía manteniendo una estrecha relación. Y también de todos esos familiares y amigos que le querían y que siguen sin poder creérselo. Entre ellos se encuentra nuestra compañera Marta, ¿cómo estás?”. Con estas palabras Carlota Corredera compartía, en Sálvame, la noticia de la muerte del cantante.

Marta López no podía contestar a la pregunta de la presentadora porque, rota de dolor, no podía dejar de llorar. Mientras se reponía, Carlota explicaba que justo el día antes, la redacción del programa había hablado con él para que comentase la polémica de David Bustamante.

Confesiones íntimas

Tras ver un vídeo que repasaba la historia de Casademunt, Marta ha encontrado las fuerzas para poder hablar de él. “A Álex le conocí en Crónicas Marcianas en el 2000. Cuando hicieron ellos OT1, nosotros ya habíamos salido de Gran Hermano 2 y le contrató Sardá. Nos conocimos allí, nos hicimos íntimos amigos. Luego nos hicimos socios. Montamos un negocio, y hemos estado muy unidos todos estos años”, reconocía.

“Él era un cabeza loco. Álex ha hecho lo que le ha dado la gana siempre y ha vivido su vida a su manera. No era una persona super responsable en su vida. Pero desde que tenía la niña, eso sí, le llenaba todo”, añadió sobre su faceta de padre.

“Me acuerdo que llegó a tener tres casas y no tener nada ahora. Era un soñador. Siempre soñaba con llegar a triunfar en la música. Se produjo un disco e invirtió bastante dinero. Vivía al día”, siguió contando sobre la situación financiera que tenía el cantante.

En cuanto a su relación con la madre de su hija Bruna confesó que no sabía si estaba con ella o no, “tenía una casa, que la perdió también y ahora mismo no sé si estaba viviendo con la madre. Pero con la madre de su hija no han tenido mucha relación de pareja, sí se llevaban bien y estaban mucho tiempo con la niña, pero no con relación de pareja”.

Lluvia de críticas

Unas confesiones sobre la vida más personal del fallecido que no todo el mundo ha visto con buenos ojos. De hecho, las redes se llenaban de críticas porque haber desvelado información tan íntima.

Marta López es esa amiga que en vez de ir al tanatorio prefiere ir a Sálvame y contar la vida íntima de su amigo, a esta gente del corazón se le va la cabeza, era necesario contar que perdió la casa? Que hable de su vida y deje a su amigo descansar en paz #yoveosalvame — . (@Anna_aryabenjoy) March 3, 2021 #yoveosálvame TENER AMIGOS COMO MARTA LÓPEZ PARA QUE ENEMIGOS...

ALEX ERA UN CABEZA LOCA, VIVÍA LA VIDA A SU MANERA, LE QUITARON SU CASA Y VIVÍA AL DÍA AL DÍA... MENUDO HOMENAJE LE ESTÁS DANDO A TU AMIGO CHUNGA, QUE NO TE CREEMOS ESAS LÁGRIMAS DE COCODRILO#DepAlexCasademunt pic.twitter.com/XqnktNvWTU — HOMBRES-DE-HONOR (@G_abrieLS) March 3, 2021 Le diría a Marta López, que los amigos de verdad de Alex, están viajando a Barcelona, sin embargo ella a preferido estar en televisión facturando. #yoveosalvame — Joao Da Silva (@joaopedrosa68) March 3, 2021 No estoy de acuerdo en que Marta López hable de la vida de Alex Casademunt justo hoy, que si perdió la casa, la relación con la madre de su hija, etc para ir a cotillear que se hubiera quedado en su casa llorando #yoveosalvame — Claudia (@ClaudiaHF_) March 3, 2021 Lo de Marta López me parece horrendo. Amiga; mis cojones! Una amiga no expone en tv ciertas cosas personales y económicas de un amigo. Y encima de un amigo que acaba de fallecer. QUE NO! QUE NO TODO VALE! #yoveosalvame — ♡Xana 💙🦅 (@xana_2011) March 3, 2021 #BuenosDiasATodos 😘



Me voy a Mataró a una declaración un poco compleja 🤞🏼

Quiero mostrar mi absoluta repulsa a los oportunistas sin escrúpulos que todo les vale por unas migajas de protagonismo, en especial Marta López 🤮😒#DepAlexCasademunt 💔#FelizJueves — Ⓜ️óni ⚖ (@Mnica32959412) March 4, 2021

Al margen de que sea más o menos criticable lo que contara, lo cierto es que Marta López le tenía mucho cariño a Álex Casademunt cuyo fallecimiento mantiene al país conmocionado.