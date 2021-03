Así han cambiado los protagonistas de 'Smallville' 20 años después del estreno de la serie

Los años pasan y la vida cambia, pero hay caras que no se olvidan, sobre todo, las que nos has acompañado durante una larga temporada de nuestras vidas, y un ejemplo de ello son los personales de Smallville. ¿Alguien no tiene en mente la cara de un jovencísimo Tom Welling dando vida al que es ya uno de los Clark Kent más famosos de la industria?

Este 2021 se cumplen 20 años del estreno de la conocida serie estadounidense, que en España pudo verse primero en La 1 de TVE en la franja prime time y que después perduró durante años en La 2 y Clan TV, y para rememorarla, desde LOS40.com hemos querido saber cómo han cambiado sus protagonistas y qué ha sido de ellos.

Si tú también quieres estar al tanto de qué están haciendo ahora los actores que nos mostraron cómo era la vida de Clark Kent en el instituto y antes de convertirse en un reputado superhéroe como Superman, aquí os lo contamos:

Así está ahora Tom Welling

Tom Welling en 2019 y 2020. / Getty Images

Tom Welling, que dio vida a Klark Kent cuando solo tenía 23 años años, tiene ahora 43 y está a punto de cumplir 44. Está casado con la actriz Jessica Lee Rose, su segunda mujer y tiene un hijo de dos años.

El actor, que empezó su carrera en el 2000, ha participado en las dos películas de Doce en casa, ha dado vida al agente del servicio secreto del presidente Kennedy en la película Parkaland y recientemente ha formado también parte del elenco de la tercera temporada de Lucifer, la serie de Netflix. Además, cuando acabó su trabajo en Smallville, Welling decidió probar suerte como productor ejectuvo y dio forma a Hellcats, una serie que llegó a tener una temporada pero que después se suspendió. ¡Seguro que a la segunda va la vencida, Tom!

Así le ha ido a Kristin Kreuk

Kristin Kreuk en 2020. / Erika Goldring - Getty Images

Es imposible no reconocer a Kristin Kreuk. La actriz que dio vida a Lana Lang apenas ha cambiado en 20 años y esto ha hecho que seguirle la pista sea muy fácil. Kreuk, que ahora tiene 38 años, ha participado desde el fin de Smallville en la pelicula Spaces Milshake y en las series Beauty & The Best y Burden of Truth.

Fuera del ámbito interpretativo, Kristen Kreuk se ha mostrado como una lectora incansable, ha hecho sus pinitos en producción con el corto Blink y ha hecho labores de activismo en favor de las energías renovables y en defensa del medio ambiente.