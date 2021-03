Clara Lago demuestra que se le dan muy bien las declaraciones de amor

Clara Lago es una de esas actrices muy discreta con su vida privada pero muy fiel a los suyos. En más de una ocasión hemos comprobado la lealtad al que fue su pareja, Dani Rovira, o el amor que expresa hacia todos los que son importantes en su vida.

Ahora, nos ha vuelto a demostrar que, en esto de hacer declaraciones de amor, ella es una experta. Nos ha vuelto a dejar con la boca abierta con las palabras que le ha dedicado a su amiga y también actriz, Rebeca Roldán.

“Amiga, novia, hermana, cómplice, coach, compañera, terapeuta, paciente, vecina, caballo, corazón de gorda y alma de loba. Gracias por cruzarte en mi camino para llenarlo con tu luz y tu risa, tan contagiosa como sanadora”, empezaba escribiendo junto a un par de fotografías en las que podemos verlas unidas por las risas.

Celebrando la amistad

Y es que ya lo dicen algunos, ‘quédate con quien te haga reir’. Ella se ha quedado con su amiga que está compartiendo con ella su nueva aventura argentina y que ha cumplido años.

“Me hace muy feliz poder celebrar este día contigo, y solo deseo que sigamos compartiendo todo tipo de aventuras, batallas, celebraciones, aciertos y equivocaciones; bailes, vinos, risas, llantos...porque, aunque las fotos elegidas (obra de nuestra @karinitahache ) estén en blanco y negro, tú llenas la vida de color. Feliz vuelta al sol @rebeca_roldan. Te quiero. Todo el rato...todo el tiempo...sin parar.❤️🐺”, añadía Clara.

Unas palabras que encierran tanto amor e intensidad tenían que tener respuesta y no se ha hecho esperar: “Te encontré hace muchas vidas, y al cogerte de la mano y mirar al fondo de tus ojos me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Eres un terremoto, un cataclismo, un milagro de la naturaleza. Vales tu peso en oro y sin ti, el mundo sería un lugar un poquito peor. Gracias por insistir y existir. Adórote todo el tiempo, todo el rato y sin parar. La novia será icono o Nadie lo será”.

Auto felicitación

Si hay algo que comparten Clara y Rebeca, al margen de su profesión, es esa facilidad que parecen tener a la hora de expresar sentimientos profundos. Rebeca se felicitaba así misma en redes.

“Me canto, me bailo, me celebro, me abro al amor y a la vida, sin prisa, pero sin pausa, día a día, año a año. Que la vida es un tango y quien no lo baile un loco según mi abuela. Agradezco a los que me dieron la vida, tanto en el cielo como en la tierra, a los que se cruzaron en mi camino y esperando a los que se cruzarán. Hoy tan lejos de mi gente me encuentro una nueva manada, con otro acento con otras maneras, pero señoras y señores el AMOR es UNiVERSAL. Eso sí hay pilares que son inamovibles e intransferibles (una lo lleva en el nombre y otra me está abrazando) Me deseo lo mejor, que la vida me sonría y me traiga mucha mucha felicidad, mucho trabajo y mucho amor! Qué misterio más maravilloso esto del vivir!!!!!”.

Está claro que aquí hay amor del bueno. Por cierto, ¿será lo que lleva en la mano Rebeca en la foto que ha publicado Clara, el regalo que ha recibido por su cumple?