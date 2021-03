India Martínez desvela sus anhelos más íntimos en ‘Verdades a medias’

“Lo único que nos puede ayudar a comprender la verdad de cada uno es la empatía”.

“Nos han quitado un año, pero nos han devuelto las ganas de vivir”.

“Cuando esto acabe, perdóname, pero besaré sin pedir permiso, con más amor aún, miraré mucho a los ojos, viviré con menos miedo y más ganas. Me quedaré con lo necesario e imprescindible”.

“La ciudad de los amantes, no te confundas, no es para los que aman a otras personas, sino para los que aman la vida y se aman a sí mismos. Allí están todos los sueños y deseos que se van dejando por el camino. Allí están las personas que se amaban y no se atrevieron a demostrarlo. También los lugares a los que nunca fuiste o a los que te gusta volver”.

“Lo que nos mata no son las penas, sino las memorias...”.

“Si haces siempre lo mismo, obtendrás lo mismo. El movimiento es vida”.

“No esperes a que la motivación te llegue de fuera. Todo lo que necesitas viene de dentro”.

“Tan breve es la vida que lo único que me da paz es saber que he sido autentica y lo más parecida a mí misma que he podido”.

“No siempre estamos preparados para la verdad cruda y absoluta, a veces vivimos de pequeñas mentiras que nosotros mismos diseñamos, incluso hasta nos llegamos a creer solo porque queremos, porque nos hacen la vida más fácil”.

“Solo hay una vida por vivir, que nadie nos la amargue, ni siquiera nosotros mismos”.

“No vale la pena aferrarnos a algo que nos hace daño, solo porque de vez en cuando nos haga reír”.

“El éxito de una canción solo se mide por la dosis de realidad y verdad que lleva en su esencia”.