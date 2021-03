Lucía pide una hoguera de confrontación con Manuel y ya hay teorías sobre lo que pasará en ‘La isla’

Como suele ocurrir cada vez que termina un nuevo programa de La isla de las tentaciones, el último minuto nos deja con las ganas locas de ver el siguiente porque el avance nos da muchas pistas de lo que va a suceder, pero sin desvelar las respuestas de las preguntas que todos nos hacemos.

Tras ver el último avance, sabemos que Lucía pide una hoguera de la confrontación. Ver a su novio Manuel manteniendo relaciones sexuales con Fiama en el cuarto de baño ha sido la gota que ha colmado el vaso. "No voy a aguantar más humillaciones de este ser asqueroso, que no, que se terminó, que he llegado a mi limite, que fin", decía antes de abandonar la hoguera.

Finalmente vuelve y pide la hoguera y en el próximo programa veremos las explicaciones que le da su chico y la decisión que toman. Mientras tanto, en redes sociales se disparan las teorías sobre lo que va a suceder, amparándose en una imagen de una promo anterior en el que veíamos a Manuel llorando, solo en la hoguera.

Solo y desencajado

Eso ha llevado a muchos a pensar que ‘el Maluma de Cádiz’ acepta la hoguera y vive un momento complicado. Se le ve llorando y solo lo que hace pensar en varias opciones. Que sea el momento de la hoguera de confrontación o que sea el final del programa.

La ausencia de Lucía, también pueda explicarse de dos maneras. Que en un momento dado pierda los nervios y abandone la hoguera de confrontación o la final como hizo en la última hoguera. O que finalmente decida abandonar el programa después de desquitarse con su novio y quedarse a gusto cantándole las cuarenta.

Esta teoría se vería reforzada por las últimas imágenes del avance que nos muestran las lágrimas que se desbordan en Villa Montaña, especialmente las de Isaac, El Lobo que podrían deberse a la marcha de su amiga.

Momentos complicados

Lo cierto es que la vida en Villa Montaña se le ha complicado a Lucía. Primero tuvo que lidiar con las infidelidades de su chico. Una vez que decidió liberarse se produjo un acercamiento con Carlos pero Lola se metió por medio y acabaron compartiendo juegos bajo las sábanas. Una deslealtad que enfrió su relación con su amiga. Se lo echó en cara pero Marina hizo lo mismo con ella cuando vio las imágenes tan íntimas de ella con Isaac. Distanciamiento con sus amigas, relación rota con su chico y coqueteos que no prosperan.

Veremos si en el próximo programa vemos el final de su programa.