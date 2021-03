‘La Isla de las Tentaciones 3’: Sandra Barneda sorprende llorando y discutiendo con un participante

La Isla de las Tentaciones 3 está más tensa que nunca. Las parejas empiezan a desvariar en sus argumentos -que se lo digan a Diego y Lola-, y las imágenes no paran de multiplicarse. Mientras tanto, la responsable de mediar entre las parejas es Sandra Barneda.

En la que puede ser la edición más fuerte de la historia del programa, la presentadora ha seguido mantener la compostura en todo momento, independientemente la situación que le tocase presenciar. Hasta ahora.

Después de haberle cogido perfectamente el testigo a Mónica Naranjo desde la segunda temporada, ahora Barneda ha roto su papel imparcial para mostrar sus emociones en plena hoguera:

Manuel: "Cuando la madre de Lucía vea las imágenes, no la va a reconocer"@SandraBarneda: "Y cuando tu madre vea lo que has hecho, ¿te reconocerá?" 💣💣💣💣💣 #LaIslaDeLasTentaciones8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/sT8xxptaN1 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 4, 2021

Manuel, castigado por el propio programa por haber tenido un encuentro sexual con Fiama en el baño -las normas dicen que no pueden esconderse para ello-, se iba con la presentadora para no ver las imágenes de su novia. Sus compañeros eran los encargados de verlas para luego comentárselas.

Ante la sorpresa del acercamiento entre Lucía y Lobo, el propio Manuel comentaba: "Cuando lo vea su madre, no la va a reconocer". Sandra, totalmente indignada, le ha reprochado: "Y cuando tu madre vea lo que has hecho, ¿te va a reconocer?".

Refiriéndose a los dobles cuernos con los que empezó el gaditano e incluso su momento en el baño con Fiama, la presentadora no ha podido continuar escuchando las pullas de Manuel y ha explotado. Pero no le ha durado mucho: Ante la actitud pasiva del "Maluma de Cádiz", se ha acabado riendo junto a los demás participantes de la edición.

El momento de las lágrimas

Pero no todo han sido risas. Barneda también tiene un punto débil, y llega cuando los participantes se muestran más vulnerables al hablar de sus sentimientos por sus parejas. Si ya le pasó con Diego cuando fueron a ver las imágenes en directo, ahora le ha pasado con Hugo.

Y es que el gallego, como le ha pasado en más ocasiones, ha terminado llorando en su hoguera. Muy arrepentido de haber dejado a su chica en el pasado haciéndola sufrir, ahora parece haberse dado cuenta de lo mucho que la quiere y lo decidido que está en salir de la Isla con ella. Ella, por otra parte… No parece muy convencida.

De este modo, y ante el desconsolado llanto de Hugo, Barneda no ha podido reprimir su emoción al ver ese momento. Por supuesto, ha sabido mantener la compostura en todo momento, aunque teniendo que secarse las lágrimas de los ojos.