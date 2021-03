¿Qué pasó entre Jorge Brazález y Emma García? El origen de su ruptura profesional

Jorge Brazález, el ganador de la quinta edición de MasterChef, vuelve a estar de moda por su participación en El Desafío, el programa que Antena 3 emite todos los viernes. El chef es muy competitivo y podría convertirse en el ganador de este concurso tan extremo. Vuelve a estar de máxima actualidad y por eso algunos se están preguntando que pasó con su última aventura televisiva como colaborador de Viva la vida.

Efectivamente, durante un tiempo, Jorge tuvo su propia sección de cocina en el magacín de Telecinco. Llevaba el nombre de Mitos de los alimentos y dedicaba algunos minutos del programa a preparar algún plato mientras desvelaba los secretos que escondían los alimentos que utilizaba para su elaboración.

Sin embargo, su paso por Viva la vida no duró mucho. Un buen día decidió marcharse porque no podía compaginar el programa con otros proyectos profesionales más relacionados con lo suyo, la cocina. Se fue, pero a muchos les quedó la duda de si su salida tenía que más ver con la polémica que había protagonizado con Emma García tan solo una semana atrás.

El incómodo momento de Jorge y Emma

Tenemos que remontarnos a mayo del 2019 para recuperar ese momento en el que Jorge Brazález vivió un incómodo desencuentro con Emma García. Él, como cada semana, acudió a Viva la vida para hacer su sección. Sin embargo, el cocinero estaba de actualidad porque Miri, concursante de su edición de MasterChef y novia intermitente desde que salieron del talent, dejó caer en una entrevista que se casaban. La presentadora le sacó el tema y a él no le hizo ninguna gracia.

"Es ridículo que salga este reportaje y que no haga ninguna alusión a una persona que quiero y que amo, pero que no puede ser porque tenemos muchas cosas y vidas muy separadas", dijo después de desmentir la noticia. A continuación, mandó un mensaje a Miri: "En serio, que te quiero, pero estamos cada uno a nuestra movida y me gustaría que tuviéramos tacto porque es muy complicado".

La ruptura profesional

La cosa se quedó ahí, pero justo una semana después Jorge volvió para despedirse. "Esto no tiene nada que ver con lo que sucedió la semana pasada", aseguraba Emma García en ese momento. "Jorge me había comentado todo acerca de su sueño con el restaurante en Ibiza y es en lo que causaba una serie de problemas de horarios".

"Somos sólo tres socios y tenemos que hacer todo, no me puedo permitir perder día y medio, pero estoy súper agradecido con el programa y espero que esto sea un 'hasta luego' y volver cuando esté todo más asentado", afirmó él, pero nunca volvió y muchos piensan que se debe a su mala relación con la presentadora…