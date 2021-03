Lola ('La isla de las tentaciones 3') planta cara a sus haters: "Te tienen que nombrar santo"

Lola fue la protagonista indiscutible del último programa de La isla de las tentaciones. La pareja de Diego, que acudió al programa para poner a prueba su relación y asegurarse de que el boxeador era el hombre de su vida, volvió a caer en la tentación después de ambos se enfrentaran en una hoguera de confrontación mucho menos tensa de lo esperado y esto ha tenido consecuencias para ella meses después de abandonar la isla.

La leonesa y su pareja se vieron las caras ante Sandra Barneda y Lola pudo explicarle a Diego lo sucedido entre las sábanas con Carlos. Él, aparentemente sorprendido por los acontecimientos que habían tenido lugar después de que su novia se arrepintiese de su acercamiento con Simone decidió seguir poniendo a prueba su relación y no dio totalmente por zanjado su noviazgo con Lola.

Esto a ella le permitió respirar. La auxiliar de veterinaria salió de su encuentro aparentemente aliviada y dispuesta a demostrarle a Diego que ella había decidido que quería apostar por él. Sin embargo, los espectadores vieron cómo, después de su encuentro ante la hoguera, Lola volvió a tontear con Carlos. Y poco a poco, del tonteo se pasó a algo más.

Lecciones de moral de desconocidos

En el programa de anoche el reality mostró imágenes pertenecientes a días después de la hoguera de confrontación en las que podía verse claramente cómo Lola y Carlos daban rienda suelta a su pasión. La leonesa volvió a caer en la tentación y su comportamiento no gustó a algunos seguidores del formato, que decidieron cargar contra la joven en Tik Tok.

"No se va a fiar de ti ni tu perro", "Si quieres a una persona, se supone que no le mientes, o al menos en ese sentido" y "No puedes decir que te arrepientes y luego irte con Carlos", fueron, según indica la web del propio programa, algunos de los reproches que Lola tuvo que escuchar anoche.

Pero ante tanta crítica por parte de los usuarios de Internet, Lola decidió no quedarse callada. "Este comentario y seguro que hay algunos más creyendo que hacéis la puta gracia... Pues deciros que, oye, enhorabuena por nunca haber liado nada a nadie, ni nunca mentir en tu vida. Enhorabuena tío, te tienen que nombrar santo", alegó la leonesa defendiendo su derecho a obrar cómo quiera.