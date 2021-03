Camilo, Bruno Mars, David Otero, Maluma, Justin Bieber y Bad Gyal inauguran marzo con sus nuevas canciones

Despedirse de febrero con lo nuevo de C. Tangana, Nick Jonas, Daddy Yankee y Becky G está muy bien, pero dar comienzo a marzo con los nuevos sonidos de Camilo, Bruno Mars y Bad Gyal, entre otros, es también un auténtico lujo. ¡Llegan las novedades musicales de la semana!

Prepárate porque lo de esta nueva ola de temazos te va a quedar sin aliento. ¿O acaso el regreso de Bruno Mars no es un buen motivo de celebración? Aunque el nuevo disco de David Otero tampoco se queda atrás. No queremos entretenerte más, así que dale al play y disfruta de esta sesión imparable de éxitos.

Viernes 5 de marzo

Camilo, Evaluna - Machu Picchu. El colombiano está de enhorabuena. Ha estrenado su nuevo álbum de estudio, Mis Manos, y con él ha llegado un repertorio de lo más variopinto. Entre los temas podemos escuchar el que comparte con su mujer Evaluna, en el que nos confiesan qué sintieron la primera vez que se vieron. Su videoclip llega con un estilo bohemio, íntimo y cálido, que define a la perfección la pareja. Otras de las canciones que incluye Mis Manos son KESI, Relax con Mau y Ricky y Ropa Cara, entre otros.

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - Leave The Door Open.

David Otero, Adelén - Corazón Malherido.

Maluma, Beéle, Rauw Alejandro, Mambo Kingz, DJ Luian, Darell - Aloha.

Justin Bieber - Hold On.

Bad Gyal, El Guincho - Pussy.

Natti Natasha, Cazzu, Farina, La Duraca - Las Nenas.

J Balvin - Ma' G.

Dvicio, Nil Moliner - Epiphany.

DJ Snake, Selena Gomez - Selfish Love.

Álvaro Soler - Magia.

Major Lazer, Diplo, Guaynaa - Diplomatico.

Otros de los artistas que se han unido a la ola de novedades musicales son Trevor Daniel, Becky G y Tainy con F is For Friends, Paula Cendejas con Sabaneta, Zara Larsson con Need Someone, Nick Jonas con This Is Heaven, Jedet con Te Arrepentirás, Gonzalo Hermida y Julia Medina con 13.500 Pulsaciones, JC Reyes y El Jincho con Lo Sacude y Joss Favela con Alguien Especial. ¡A darlo todo!