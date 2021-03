Rock in Rio Lisboa y Río de Janeiro aplazan sus festivales de 2021

Todos estamos deseando volver a encontrarnos con la música en directo. Pero la pandemia y el coronavirus han retrasado todos nuestros planes. Y el de Rock in Rio Lisboa y Río de Janeiro son algunos de ellos.

La organización ha anunciado que debido a la situación que a todos nos afecta, se han visto obligados a tomar esta decisión. Por tanto, tendremos que esperar a los 18, 19, 25 y 26 de junio de 2022 para disfrutar de su edición en Lisboa; y hasta los 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de septiembre de 2020 para la de Río de Janeiro.

Si disponías de entrada para alguno de estos festivales (o para ambos), no temas, pues se mantienen vigentes de forma automática para su próxima edición. El equipo de Rock in Rio asegura que pronto darán más información al respecto de la adquisición de estas entradas y de la programación de los festivales.

De haber tenido lugar las ediciones de este 2021, en estos momentos ya estarían preparando la llegada de materiales y proveedores para comenzar su construcción en la Ciudad del Rock. Durante este mes de marzo se habrían puesto manos a la obra con los preparativos, pero el estado de emergencia que amenaza globalmente se lo ha impedido.

"Rock in Rio moviliza a la gente dentro y fuera de la Ciudad del Rock. Recibimos turistas de absolutamente todos los estados brasileños, además del Distrito Federal, y también de más de 70 países. Son 28 mil personas las que trabajan para llevar celebración y alegría a las 700 mil personas que nos visitan. Conservaremos vidas en este momento. En septiembre de 2022 estaremos juntos nuevamente y listos para el mejor Rock in Rio de todos los tiempos, cuando celebraremos la paz y la vida", explica Roberto Medina, presidente y creador de Rock in Rio.

La organización del festival asegura que ellos también sueñan con un 2021 más libre, pero para ello debemos seguir cuidándonos y protegiéndonos. "Es necesario que cada uno de nosotros haga un último esfuerzo para que la Cultura desempeñe uno de los papeles más importantes: además de revitalizar a las personas, es uno de los pilares fundamentales para la recuperación del turismo, un sector fundamental de la economía nacional", asegura el equipo.

Ahora solo queda esperar para conocer más detalles acerca del aplazamiento del Rock in Rio en ambas ciudades y cruzar los dedos para que la situación mejore.