Entrevista a David Otero: “Estas canciones han conectado con gente que no tenía ni idea de El Canto del Loco”

David Otero está feliz porque lanza un proyecto muy bontio. Otero y yo es el disco que lleva mucho tiempo queriendo hacer para celebrar sus 20 años en la música. Dos décadas de canciones que permanecen en nuestro imaginario, de éxitos que son parte de la historia de la música en nuestro país. Pero también temas nuevos con los que ha querido obsequiar a toda su gente.

Arranca nuestra entrevista con él, con mucha fortaleza y serenidad y con un mensaje muy inspirador: "La mejor inversión que puedes hacer en tu vida es en ti mismo, en estar feliz", cuenta David Otero después de ver realizado este trabajo que tanto tiempo, esfuerzo, creatividad y coordinación le ha costado.

Revisitando temas propios de sus proyectos como El Pescao o David Otero, a canciones de su paso por El Canto del Loco, David ha conseguido reunir a algunas de las figuras clave del pop español en Otero y yo: Luis Cepeda, Taburete, Ana Guerra, Dani Fernández, Marta Soto, Funambulista, Bely Basarte o Nil Moliner y Arnau Griso, entre otros, acompañan al artista en este viaje a su pasado, presente y futuro.

Yo he tenido momentos muy difíciles, en los que no sabía si podía seguir

"Estos 20 años se han pasado rapidísimo. Pero volvería otra vez para atrás y volvería a comenzar. Con todo lo bueno y con todo lo malo", cuenta David Otero a LOS40. "Yo he tenido momentos muy difíciles, en los que no sabía si podía seguir, pero algo me decía: 'sigue'", explica el cantante a David Álvarez durante su charla.

En una carrera a largo plazo, cualquier artista tiene que tener muy claro que va a haber momentos en los que lo va a querer dejar

Lo cierto es que en carreras dilatadas siempre hay altos y bajos. Sobre ese camino en la música, reflexiona David: "Una carrera a largo plazo, cualquier artista tiene que tener muy claro que va a haber momentos en los que lo va a querer dejar... pero al final hay una vocecita ahí dentro que te dice: no pares".

Además, nos confiesa qué ha sido lo más complicado de hacer un proyecto de esta envergadura, la canción de El Canto del Loco por la que todavía siente una devoción especial y lo que opina su hija Luna sobre su música. "A mi hija, más que mi proyecto, le gustan las composiciones que hago para otros artistas, cosa que me jode un poco", confiesa David entre risas.

Otero y yo: álbum ya disponible

El nuevo disco de David Otero está disponible en dos formatos: Por un lado el CD DIGIPACK DOBLE: edición especial firmada y limitada con portada lenticular que además del disco contiene un CD extra exclusivo con 4 nuevos temas con colaboraciones por descubrir y las versiones acústicas + una colección de tarjetas con las portadas los singles.

En cuanto a la versión en VINILO: edición especial limitada firmada con carpeta exterior de cartón plateado. Incluye además un CD extra exclusivo con 4 nuevos temas con colaboraciones por descubrir + las versiones acústicas + una colección de tarjetas con las portadas los singles.