Natti Natasha: “Siempre he querido ser mamá y me está inspirando muchísimo”

Natti Natasha (República Dominicana, 1986) se ha convertido en una de las grandes divas latinas del panorama nacional. La artista dominicana ha conquistado la industria de la música en los últimos años a golpe de grandes hits como No me acuerdo, La mejor versión de mí o Sin Pijama.

Ahora, la estrella tiene dos nuevos motivos para sonreír. El primero es que está esperando a su primer bebé. La cantante hizo público su embarazo en los Premios Lo Nuestro mientras cantaba el tema Antes que salga el sol. Un momento que ya forma parte de la historia de los premios. El segundo motivo es que está inmersa en la publicación de su tercer álbum. Aunque no ha dado muchas pistas, este mismo viernes 5 de marzo ha lanzado un adelanto cargado de Girl Power: se trata de Las Nenas.

Para la ocasión, la cantante se ha juntado con tres artistazas como son Farina, La Duraca y Cazzu. Para hablar de este tema y de cómo esta nueva etapa vital está marcando su carrera, Natti nos recibe al otro lado de la pantalla. La cantante aparece con una enorme sonrisa y muchas ganas de hablar.

“Quería llevar esa bandera de ser cuatro muchachas uniéndose a cantar perreo. De gozar. Quiero llevar esa bandera de demostrar que las mujeres también pueden unirse”, asegura Natti. Y es que, aunque estemos en 2021, todavía seguimos viendo como ellos se unen en grupos de cinco o seis para cantar, pero ellas solo lo hacen en duetos. “Para mí es muy importante mantener el movimiento de las mujeres arriba. Me encargaré que eso sea una cosa del pasado” asegura la artista ante la cámara.

Las Nenas no va a ser, ni mucho menos, la única colaboración femenina que va a aparecer en su nuevo disco. Natti nos ha contado que habrá más y que tocará géneros nuevos.

El embarazo de Natti Nattasha

Durante el rodaje del videoclip de Las Nenas, Natti ya estaba embarazada. “El vídeo viene con regalito. Así vienen todos los vídeos del álbum”, dice la estrella entre risas.

Parece que la maternidad estará presente en algunos de los temas en los que ha trabajado para su próximo disco, tal y como nos confiesa:

“Hay canciones que vienen y que tienen ese mood. Es un momento que he esperado siempre. Siempre he querido ser mamá y esto me ha inspirado muchísimo más en todos los aspectos. Me ha cambiado mucho la mentalidad. Vino a bendecir y a dar buenas vibras”.

Su relación con C. Tangana y Rosalía

Teniendo en cuenta que Natti es una de las reinas de la música latina actual, es inevitable preguntarle por la representación española más evidente del género: Rosalía. “Nos hemos comunicado algunas veces. Siempre apoya mis lanzamientos y yo los de ella. Una colaboración entre nosotras sería un boom. Me encanta su voz y su personalidad. Sería algo increíble”.

Natti Natasha también ha dedicado unas preciosas palabras para C. Tangana, con quien colaboró en Viene y va hace justo un año. “Él es un artistazo. Me encantó trabajar con él. Tiene una vibra súper guay. Es increíble”.

Las Nenas de Natti Natasha ya está disponible en todas las plataformas.