Vanesa Martín emociona con su interpretación en los Goya 2021, en memoria de quienes ya no están

Vanesa Martín es una de nuestras mejores autoras. La malagueña se subía al escenario del Teatro Soho de Málaga en la noche de los Premios Goya 2021 para interpretar la canción Una nube blanca, cuya música corrió a cargo de la Orquesta Sinfónica de la ciudad andaluza.

La cantante protagonizaba uno de los momentos más emotivos de la noche, al rendir homenaje con su pieza musical a todos los artistas y trabajadores del cine que nos han dejado este año.

"Nuestro recuerdo y cariño para todas las familias que han perdido a uno de los suyos"



Con las palabras de @vanesamartin_ ha concluido este homenaje a los que no ya no están #Goya2021 https://t.co/YlMggpxOoC pic.twitter.com/JopRznzbGm — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 6, 2021

La cantante nos erizó la piel con su particular voz y su forma de articular la canción. Comenzaba sobre una base de piano, que se iba nutriendo poco a poco de violines y resto de instrumentación para poner música a uno de los momentos más sentidos de toda la gala. In Memoriam, el espacio con el que la Academia recuerda a todos los artistas, directores, editrores, escritores, guionistas, actores, productores y todas aquellas personas vincualadas estrechamente al mundo del cine.

Lucía Bosé, Kike San Francisco, José Luis Cuerda, Jose Antonio Lobato, Armando Manzanedo Juan Marsé y tantos nombres que hicieron realidad los sueños de tanta gente con su arte.

Con una puesta en escena muy cuidada, detrás de Vanesa Martín, podían verse una especie de bosque animado cuyas raíces y troncos parecían bailar y moverse al delicado ritmo de la canción. "Nuestro recuerdo y cariño para todas las familias que han perdido a uno de los suyos desde cualquier rincón del mundo", decía la artista malagueña al terminar su actuación.

Unos Goya con mucho sabor musical

Esta 35 edición de los premios han estado muy marcados por la música. En la categoría de Mejor Canción Original competían artistas de la talla de Alejandro Sanz y Rozalén, y finalmente, el cabezón ha sido para la albaceteña por su trabajo en la banda sonora de La boda de Rosa, concretamente por su composición: Que no, que no.

Otras actuaciones de la noche

Nathy Peluso subía al escenario de los Goya para interpretar La Violetera, la popular canción de Sara Montiel en la película del mismo nombre. Sensual a más no poder, la cantante y compositora argentina echó el resto sobre el escenario dando una nueva vida a este clásico de 1958. Conseguía conservar el espíritu castizo de la canción pero con un nuevo aire, más moderno.

Aitana conseguía brillar con luz propia interpretando Happy Days are here again, una canción que popularizó Barbra Streisand y que cobra más significado que nunca estos días de incertidumbre. Por su parte, Diana Navarro ha homenajeado a Carlos Berlanga con la Coplilla de las divisas.