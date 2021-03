Samantha: Hablamos de su libro, el whatsapp de ‘Operación Triunfo’, Flavio o la adicción a los likes

Mi refugio, así se llama el libro que ha publicado Samantha. La que fue una de las concursantes más emblemáticas de la última edición de Operación Triunfo, empezó a escribir poesía cuando era solo una adolescente. El amor le animó a dar los primeros pasos en la escritura y ahora, se ha convertido en una vía de escape.

Su poemario rezuma esa espontaneidad de la que ella hace gala, tiene intensidad y sinceridad a partes iguales y contiene su reflexión sobre sus dragones internos. Hay miedos, dramas, amor e inspiración. Y sí, hay Academia y hay Flavio porque ambos forman parte de una de sus experiencias vitales más fuertes.

No hemos querido la oportunidad de hablar con ella de este nuevo proyecto y también de música, que seguimos esperando su nuevo disco que saldrá este 2021.

Compartir el refugio de uno, ¿es algo que hay que pensar mucho o mejor hacerlo de manera inconsciente y sin pensarlo?

Tampoco lo pensé mucho, la verdad. La manera que tengo de escribir es esa, abriéndome y contando lo que realmente siento de verdad. No creo que pudiera haber sido un libro de otra manera.

El prólogo es de Chica Sobresalto, tu compi de Operación Triunfo, ¿qué te dijo cuando se lo pediste?

Le hizo muchísima ilusión, flipó en colores. Fue como, ¿te estás dando cuenta de lo que me estás pidiendo? Un prólogo es como muy top, muy importante y con lo que va abrir el libro, pero quería que fuera ella y no tenía ninguna duda de que lo tenía que hacer ella.

Intensa, dramática y exagerada… así, como carta de presentación… ¿no asusta un poco?

No, todos somos un poco intensos, dramáticos, pero cada uno a su manera.

Reconoces en el libro que la popularidad te ha llevado a tomar malas decisiones, ¿en qué sentido?

En ese punto hablo de la adolescencia de los 13 a los 16. Dar más importancia a la popularidad que a los propios estudios. Pero vamos, me duró tres años.

¿Y en qué momento te diste cuenta de que no era el camino?

He tenido mucha suerte en los amigos que tengo. Todos son estudiantes, o son doctores, ingenieros o licenciados. Decía ‘vamos a hacer esto’ y decían ‘no, es que tenemos que estudiar’. Y era como, ‘vale, yo también, aprovecho esto porque es lo que hay’.

Te confiesas adicta en un tiempo a las redes sociales en busca de aceptación, ¿qué te ha aportado esa aceptación?

En la adolescencia es la necesidad de aceptación, de formar parte de algún colectivo o un grupo. Era una adolescente más que buscaba eso, pero aportar, no te aporta nada. Ahora las redes sociales forman parte de mi trabajo porque es la única manera de acercarnos a la gente que nos sigue, no hay conciertos…

Explicas que tus padres han entendido que ser artistas es ir por otro camino, ¿a día de hoy qué te dicen?

Están super contentos y super orgullosos de mí. Estoy muy agradecida porque en todo momento me dieron libertad para elegir lo que realmente quería. Mi madre siempre me ha dicho que estudiara, le hizo caso y cursé grado superior de Turismo, aunque yo sabía que lo que quería era hacer esto. De hecho, me fui a trabajar a un hotel en Lanzarote y acabé siendo cantante en el hotel.

Escribes poesía desde la primera vez que creí que estaba enamorada. El estado de felicidad, ¿te invita a escribir más que el desamor?

No, pero con 16 años te enamoras y… se acabó bastante rápido. A esa edad no suelen durar mucho... Bienvenido sea porque me sirvió para empezar a escribir, un amor de estos de la adolescencia corto pero intenso.

Has dedicado poemas a las personas que te han despertado curiosidad, ¿cuál es la última persona que ha despertado esa curiosidad?

Yo misma me escribo últimamente a mí misma porque están pasando tantas cosas nuevas en mi vida que me genera mucha curiosidad.

Aseguras que las crisis artísticas son tan tóxicas como necesarias, ¿cuál fue la última y qué sacaste de ella?

Crisis artísticas creo que tengo una al mes. Es como una crisis de trabajo que te frustras porque no está saliendo lo bien que quisieras, no es lo que querías… pero al día siguiente empieza a tener todo, otra forma. Siempre saco cosas buenas, aunque a veces diga ‘no me tenía que haber machacado tanto, no hace falta’.

Te costó un año de terapia aceptar los miedos, ¿se aprende a convivir con ellos?

Se aprende a convivir con miedo, es imposible no tener miedo a algo o dejar de tener miedo a algo. En mi caso aprendí a saber lo que son los pensamientos intrusivos y todo eso.

Dices que, de Operación Triunfo, no todos son tus amigos. Cuando lo lean, ¿sabrán reconocerse los aludidos?

Por supuesto, hay gente que no vive en Madrid o tienes tanto contacto. Somos 16, todos nos llevamos super bien, cuando podemos nos vemos todos, pero hay gente que se ha quedado como amigo, como persona de confianza y a los otros no dejo de quereros igual, pero se pierde un poco más el contacto. Pero si tienen un problema y me llaman, encantada de ayudarles, de escucharles y super contenta de que confíen en mí.

Aparte de Flavio y Chica Sobresalto, ¿qué compañero te envió el último mensaje por whatsapp?

Eva… Hugo, ayer. Con Anne, con Anajú, con Nia, con Rafa, con Jesús, Javi…

Dices en el libro que esta industria muchas veces es injusta, ¿en qué pensabas cuando escribías esto?

En general, no solo en la industria de Operación Triunfo, sino la industria musical, en general, a veces es injusta. Me remito al caso de personas que no son cantantes, pero porque son famosos de otros realities o de prensa sensacionalista, les sacan un single y lo petan y no son cantantes. A veces es un poco injusto el hecho de que yo me haya dedicado toda la vida, hago música y les interesa más… al final y al cabo el mundo de las redes sociales es así.

¿Cómo va tu próximo disco?

Bien, tenemos algunos terminados, solo maquetados, muchos por acabar. Le falta mucho cariño y muchas horas más, pero vamos bien.

Natalia, Britney Spears o Spice Girls son las artistas que has utilizado como referentes, ¿falta ahora un poco de ese power femenino?

Un poco, ¿no? Aunque todo va viento en popa, llevamos muchos años escuchando mucho el mismo estilo, que nos gustaba muchísimo, a mí la primera, pero ahora empieza todo a diferenciarse un poco más. Hay más urbano, toques diferentes como el de Aitana que ha salido del pop latino a un pop rock. Se diferencia un poco de lo que llevamos años escuchando.

El vídeo con Juanes, ¿pa’ cuando?

Pronto, pronto… estamos hablando.

¿Cómo es trabajar con Alfred?

Muy bien, es un musicazo. Tiene muchísima facilidad para concentrarse y sacarte un tema. Tiene la melodía en la cabeza mientras lo está haciendo… Nos propusieron hacer unos temas que tampoco sé si entrarán en el disco o no, pero me lo propusieron y dije que sí porque nunca se sabe.

¿Qué te gustaría que dijeran de tu libro?

Simplemente con que lo hayan leído, se hayan emocionado, se hayan sentido reflejados en algo y hayan podido observar y conocerme un poco más, con eso ya.

¿Qué te ha dicho Flavio del libro?

No se lo ha leído, aun no, que yo sepa. Lo vio hacer. Cuando aún no estaba publicado le pasé el manuscrito y eso sí que lo leyó, pero el físico… no lo sé.

Y a ti, ¿qué te pareció el suyo?

Es super él, la forma que tiene de escribir tan elegante, con las palabras super correctas, nunca se sale de lo políticamente correcto.

¿Es raro leer un libro en el que tú eres una parte?

A mí me gusta. Al principio un poco pero ahora lo vuelvo a ver y digo, en verdad es bonito.

¿Lo siguiente?

Música que esperemos que salga dentro de poco, como mucho esperar un mes más. Empezamos gira, el 18 de junio en Manises.