Flavio: Hablamos con él de su debut literario, Samantha, Pablo López, ‘Operación Triunfo’ o ‘Gambito de dama’

La edición 2020 de Operación Triunfo fue una de las más extrañas debido a la interrupción que sacó los alumnos de la Academia por culpa de la pandemia. Volvieron y el programa acabó y cada uno de los que formó parte de aquello lucha ahora por abrirse un camino en la industria en un momento especialmente complicado para los que empiezan.

Flavio quedó segundo en el programa y ya hemos podido escuchar alguna de sus canciones mientras esperamos la llegada del disco. Y en medio ha decidido debutar también en la literatura con Yo con yo mismo, el libro que lleva el mismo título que su primer single y que supone una especie de diario lleno de reflexiones y sensaciones que nos ayudan a conocerle un poco mejor.

Hemos hablado con él para conocer los detalles de este lanzamiento y recordar cómo fue su paso por OT y saber la relación que mantiene a día de hoy con sus compañeros, incluida Samantha.

Para ser una persona reservada, te muestras muy tú en tu primer libro, ¿qué es lo que más te ha costado?

En realidad, no me ha costado mucho porque al ser cosas mías, pensamientos, reflexiones, anécdotas mías, plasmarlas en papel no cuesta. Perturba un poco, quizás, que esos pensamientos salgan a la luz y personas que tú no conoces lo sepan. Este libro sirve un poco de estrechar esos lazos entre artista y seguidor.

Lleva el título de una de tus canciones. ¿Yo con yo mismo es la que mejor te define?

El título tanto para la canción como para el libro define bastante bien lo que intento transmitir. Los dos hablan de lo que es Flavio, de lo que tiene dentro. El single es más del carácter y personalidad y el libro va más allá y habla del Flavio del pasado y lo que ha tenido que pasar para ser lo que es hoy en día.

Has hablado con tu familia para recuperar trazos de tu pasado y compartirlos en el libro, ¿qué te han aportado esas conversaciones?

Me han aportado conocerme yo un poquito más, cosas que a lo mejor yo no sabía o daba por hecho como anécdotas que me contaba mi madre o momentos de ajedrez que yo sé que he vivido, pero anécdotas que yo no conocía y que he podido conocer a través de esas conversaciones con mis padres.

¿Alguna anécdota de esas que te haya sorprendido?

El que me bajase yo con mi sillita a ponerme la televisión y ponerme a dirigir delante del televisor o el momento de partida de ajedrez en las que unas veces se gana y otras se pierde y como niño, cuando pierdes, te da rabia.

Se lo dedicas a tu hermana Beatriz, ¿cuál fue su primer comentario después de leerlo?

No se lo esperaba. Le dedico el libro porque una hermana mayor siempre acompaña y es un referente de un hermano pequeño. Ella siempre me ha apoyado en todo lo que he hecho, todos los proyectos, me ha ayudado en lo que he necesitado y siempre ha estado ahí para mí y creo que es un gesto bonito el dedicárselo a ella.

Con ella y con tu madre pasaste el confinamiento, ¿cómo has vivido todo lo que está sucediendo?

Lo he vivido de la mejor manera posible, con momentos familiares duros. Tanto a nivel personal como la carrera que me estoy construyendo, intentando hacerlo con las medidas que hay y con los problemas que suceden ahora mismo en este sector, abarcarlo de alguna manera y adaptarse a lo que hay.

Difícil momento para empezar a construir una carrera.

Lo tengo que hacer sí o sí. El haber salido del programa y tener ese empuje, tengo que aprovecharlo y lo que estoy haciendo es lo mejor que puedo hacer. La situación no acompaña, pero hay que adaptarse.

Se ha criticado mucho a la juventud por la irresponsabilidad de algunos, ¿qué te genera esa generalización?

Genera frustración que algunos jóvenes todavía no sean conscientes de lo que está pasando y de que lo que está pasando puede afectar a sus familias. Es algo que deberíamos haber aceptado todos hace tiempo, pero sigue habiendo gente que lo pasa por alto y les diría que no piensen en ellos mismos y piensen en la gente que tienen a su alrededor, familiares y gente desconocida que necesita trabajo para poder vivir. Ser conscientes porque así vamos mal.

Muchos hablan de esa necesidad de socializar y de salir de fiesta propia de estas edades, ¿tú eso cómo lo llevas?

Yo lo llevo bien. Hay que ser conscientes de lo que hay si no, no se llega a ningún lado. Cuanto antes se arregle todo antes podrán salir de fiesta y tomarse un cubata donde sea.

El confinamiento supuso la interrupción de tu paso por Operación Triunfo, ¿cómo lo viviste en ese momento?

Lo viví de la mejor manera posible. A todos nos pilló de sopetón, no entendíamos nada al estar encerrados y no saber lo que estaba pasando fuera. Te quedas en shock porque vuelves a tu casa, no sabes si el programa iba a continuar… al cabo dela semana recuerdo que ya me adapté, supe realmente lo que estaba pasando y confiando en que Gestmusic y el equipo del programa haría todo lo posible porque estuviéramos bien.

Has participado en una de las ediciones del programa más anómalas, ¿cuál es tu mejor recuerdo de la Academia?

Mi mejor recuerdo son mis compañeros con los que ahora sigo en contacto. Seguimos quedando por Madrid. Estuvimos hablando de los proyectos que tiene cada uno.

¿Tenéis grupo de whatsapp?

Claro.

¿Estáis todos?

Estamos todos.

¿Y qué han comentado de tu nueva canción en ese grupo?

Ellos previamente ya la habían escuchado, los que están por aquí por Madrid y les ha gustado mucho. Están muy contentos por cómo ha ido.

¿Cuál de ellos es el más crítico contigo?

Samantha es la más crítica.

Reconoces en el libro que saliste de la Academia y te sentiste desnudo, ¿cómo se empieza a vestir uno tras una experiencia así?

Uno cuando entra ya sabe lo que hay después porque ha visto programas anteriores y sabe el empaque que tiene un programa de tales dimensiones, en una cadena pública. Te da mucha visibilidad y al salir te quedas en shock porque los seguidores que tenías antes y los que tienes ahora… es un empuje brutal y uno lo gestiona de la mejor manera posible.

En algún momento del libro reivindicas la soledad, ¿te sientes un solitario?

No, no me siento un solitario. Siento que hay muchas personas que me acompañan en este proyecto y tengo muchas personas que me quieren alrededor.

Hablas de ansiedad, una palabra que sale cada vez más a menudo cuando hablo con diferentes artistas. Cada uno lidia con ella a su manera, ¿cómo lo haces tú?

Intentar reflexionar, ver que no es para tanto, que todo está bien, que a lo mejor es una mala pasada y que, pronto llegarán cosas buenas.

A día de hoy, ¿cuál es tu meta?

Mi meta es llegar a ser el Flavio que realmente quiero ser, más definido, con las ideas más claras. Ahora mismo estoy experimentando y conociéndome. Conocer al Flavio que está por venir.

Todos tenemos un placer culpable. Así se llama una de tus canciones, ¿cuál es el tuyo?

Como digo en la canción, el chocolate antes de dormir o después de comer, siempre necesito algo dulce.

Friends y Harry Potter son placeres, en este caso no culpables, ¿qué te han aportado?

Friends es una de mis series favoritas como estas sitcoms como The Big Bang Theory o Cómo conocí a vuestra madre. Friends me gusta por el tono de comedia, cómo se van desarrollando los acontecimientos. Entre temporada y temporada hay una línea que sigue la serie y eso me gusta. De Harry Potter me gusta la trama que tiene, los actores y la historia que sigue cada película.

Seguimos con los placeres y supongo que uno para ti es el ajedrez, ¿qué te pareció Gambito de dama?

La vi y me gustó un montón, la verdad. Al principio pensaba que no me iba a decir nada, pero al ser cortita y que te la puedes ver en dos días, me gustó un montón. Yo no llegué a niveles tan extremos ni profesionales como en la serie, pero sí es verdad que uno se llega a frustrar… siempre está esa aura de rivalidad de unos con otros, aun siendo niños, que no se puede quitar.

La serie tiene una protagonista potente. Ahora que nos acercamos al 8 de marzo y aunque en el libro expresas tus reservas a la hora de hablar de feminismo, ¿qué te sugiere esta lucha?

Yo creo que es una lucha necesaria que me parece muy bien que haya un día para reivindicarlo, pero tiene que ser así todos los días.

Hablando de mujeres hay una con mucho peso en el libro: tu abuela. Ella no pudo dedicarse a la música como le hubiera gustado, ¿sientes la responsabilidad de lograrlo tú por ella?

Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, intentar llegar a niveles más altos a los que ella podría haber aspirado. Pero, como digo en el libro, por la decisión que tomó su padre de no dejarla ir a Madrid, no pudo acceder a esos niveles. Pero, aun así, ella quedó muy contenta porque a nivel nacional fue la mejor de la región de Murcia y espero que esté orgullosa de mí.

También está presente Samantha, ¿qué le ha parecido leerse en un libro?

Le ha gustado. Es una persona muy especial para mí y en estos momentos era necesario tenerla reflejada en el libro.

Ella está a punto de publicar el suyo, ¿cómo te has sentido tú leyéndote en sus páginas?

Me ha hecho ilusión. Ver la inspiración de alguien es guay. Que ella se sienta inspirada para escribir textos y lo pueda poner en el libro, me ha gustado mucho.

¿Por qué tanta ambigüedad respecto a vuestra relación?

¿A qué te refieres?

No soléis hablar de vuestra historia y se especula entre noviazgo y amistad.

Somos pareja, vivimos aquí en Madrid y muy felices.

Ahora hay mucha gente pendiente de tus pasos, ¿cuántas veces te han pedido un hijo y un anillo de boda?

Unas cuantas (risas). No de cara, pero por ahí por las redes se leen muchas cosas.

También se leen críticas, supongo, ¿cuáles son las que más te duelen?

Las que se hacen cuando sé que el trabajo está bien hecho.

En el libro confiesas tu amor de siempre por las palabras, pero luego te defines como un chico de pocas palabras, ¿cómo convives con esa contradicción?

Mi madre es profesora de latín y griego en un instituto y desde pequeño siempre las he tenido muy presentes. Me gusta conocer las que no conozco y buscar entre todas ellas la palabra exacta para componer o escribir, o a la hora de hablar. Soy un poco más reservado, intento medir mis palabras para que se me entienda lo mejor posible con la palabra exacta.

Si tuvieras que elegir una palabra, ¿cuál es tu favorita?

(Silencio) No lo sé, la primera que se me ha venido es cocodrilo, pero no sé.

¿Y si tuvieras que elegir una canción?

Fix you de Coldplay, por su mensaje. Es una canción muy bonita y es un grupo que a mí me encanta y esa canción va de mucho.

En el libro dices que “el mundo sería mejor si todos amásemos la música clásica”, ¿nos va peor por el reguetón?

No (risas), pero la gente tendría un punto de vista diferente. Yo no digo que te guste la música clásica y que la ames, ni te obligo. No veo que en un joven haya ese ánimo de llegar a conocer un mundo nuevo que es la música clásica.

Tu primer cover fue El Patio de Pablo López, un artista pegado a su instrumento que además pasó por OT, ¿qué te sugiere a ti este artista?

Lo considero un referente porque a mí también me gustaría subirme al escenario con mi piano y que determinadas canciones las pudiera interpretar con él. Le tengo muy presente por sus composiciones, sus letras y el aplomo que tiene cuando está en el escenario.

¿Qué papel juega el piano en tu vida a día de hoy?

Sigue formando parte de mi vida. Desde los 8 años siempre ha sido un compañero y lo va a seguir haciendo y me va a acompañar siempre porque es mi instrumento y le tengo mucho cariño.