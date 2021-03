Juan Camus no se libra de la polémica en su despedida a Álex Casademunt

Pasan los días y cuesta hacerse a la idea de que Álex Casademunt ya no está entre nosotros. Todavía hay muchos que siguen haciéndose a la idea de que un accidente de coche ha acabado con su vida a sus 39 años dejando huérfana a una pequeña de tan solo 3.

Prácticamente todo el país ha visto las imágenes del tanatorio con su familia destrozada y sus compañeros de Operación Triunfo mostrando su pesar ante lo sucedido. Una demostración de los lazos tan fuertes que generó aquella primera edición de un talent show que rompió esquemas hace ya 20 años.

En esa despedida no estuvo Juan Camus porque andaba confinado en el Reino Unido. Él mismo lo explicó en redes donde, además, dejó claro que los tanatorios no eran para él y que prefería despedirse de otra manera.

Sigo en shock y no puedo dormir😔Deciros que no me gustan ni las cámaras ni los tanatorios y prefiero recordar a Alex como la última vez que le vi lleno de fuerza y sonriendo. Además, en mi caso, en el Reino Unido estamos en estricto confinamiento hasta el 14 de Abril 🙏❤️ — Juan Camus🏳️‍🌈 (@juancamus) March 5, 2021

En estado de shock

Unas horas antes ya había compartido el shock en el que se encontraba tras enterarse de lo sucedido. “Espero que desde el cielo cuides de nosotros y veas lo mucho que te he querido SIEMPRE a pesar de la distancia. Siempre estarás en mi corazón”, aseguraba.

Hace una hora que me acabo de levantar y estoy en shock. Mi más sentido pésame a su familia. Especialmente a su hija Bruna. Espero que desde el cielo cuides de nosotros y veas lo mucho que te he querido SIEMPRE a pesar de la distancia. Siempre estarás en mi corazón. DEP🙏❤️ — Juan Camus🏳️‍🌈 (@juancamus) March 3, 2021

Una manifestación de amor que algunos podrán considerar que llega un poco tarde. La polémica entre Camus y Casademunt se desató a raíz de unas declaraciones sobre la autoría de Tu música es mi voz. Tuvieron una serie de acusaciones en twitter que demostraban lo separados que estaban. Ahora, Camus ha querido olvidar todo aquello.

¿Perdón a destiempo?

“Por respeto a quien no está ya entre nosotros y por respeto a la memoria de Alex para que se vaya en paz y tranquilo en lo que a mí respecta, deciros que he borrado mis tweets y yo le perdono públicamente. Esto os lo digo con lágrimas y por la suerte que tuve en conocerle DEP”, escribía en twitter.

Por respeto a quien no está ya entre nosotros y por respeto a la memoria de Alex para que se vaya en paz y tranquilo en lo que a mí respecta, deciros que he borrado mis tweets y yo le perdono públicamente. Esto os lo digo con lágrimas y por la suerte que tuve en conocerle DEP🙏❤️ — Juan Camus🏳️‍🌈 (@juancamus) March 4, 2021

En seguida había quien se echaba las manos a la cabeza por ese “yo le perdono públicamente”. No les han parecido las palabras más acertadas hacia alguien que ya no está entre nosotros. Las críticas y la polémica han vuelto a Camus que, posiblemente no tuviera la intención de incendiar las redes, pero lo ha hecho.

Bonito mensaje...pero...yo lo perdono públicamente...me sobra. A las personas que ya no están y no pueden replicar...sólo se les desea que estén en paz. — Maria (@64mari04) March 4, 2021 Inapropiado, inoportuno y de muy mal gusto.

En estas circunstancias, y después de todo lo que a pasado creo que lo mejor era dejar este tipo de cosas a un lado, por respeto a su familia, y sobre todo, por respeto a él. No merecia menos.

Eras y serás muy grande ALEX. DEP 💛 — Joana (@Joana57503682) March 7, 2021 Yo te perdono

Anda que... — Diego Guerrero (@diego_gr94) March 7, 2021 Juan los queremos a todos, aunque no tenías nada que perdonar Alex nunca te hizo nada que “tengas que perdonar” en todo caso con su pésame y tu dolor por perder a un amigo ya esta. ❤️ — laverdad (@laverdad_s) March 7, 2021 Extraña forma de buscar protagonismo, el que no tuviste en OT, ni el que, y a los hechos me remito, tienes en la actualidad. Una pena....con todos mis respetos, claro... — Israel Perez (@Rhizvo) March 7, 2021

Hace tan solo unas horas recordaba lo que esa canción que le enfrentó con Casademunt significó para él: “La de veces que he escuchado Mi Música Es Tu Voz lo especial que es hoy y lo que significó no sólo para mí sino también para vosotros. He vuelto a escucharla y dice tanto... Tanto que hoy tiene un significado especial. Me quedo con ‘Mañana separados, pero unido está el corazón’”.

La de veces que he escuchado "Mi Música Es Tu Voz" lo especial que es hoy y lo que significó no sólo para mí sino también para vosotros. He vuelto a escucharla y dice tanto... Tanto que hoy tiene un significado especial. Me quedo con "Mañana separados, pero unido está el ❤️" 🙏💔 — Juan Camus🏳️‍🌈 (@juancamus) March 7, 2021

Apoyo de sus fans

Visto el revuelo que se ha montado por su despedida al que fue su compañero en una de las experiencias vitales más fuertes, ha querido pedir respeto a los medios.

“Agradezco que Lecturas ha sido siempre muy elegante conmigo. Mi intención era que si yo he perdonado me gustaría que los medios hicieran lo mismo y sólo habléis cosas bonitas y con respeto de él. Por Dios, no busco ni un ápice de protagonismo. Sólo quiero lo mejor para Alex”, escribía.

Agradezco que Lecturas ha sido siempre muy elegante conmigo. Mi intención era que si yo he perdonado me gustaría que los medios hicieran lo mismo y sólo habléis cosas bonitas y con respeto de él. Por Dios, no busco ni un ápice de protagonismo. Sólo quiero lo mejor para Alex 🙏💔 https://t.co/hwRdcGNY6x — Juan Camus🏳️‍🌈 (@juancamus) March 7, 2021

Sus seguidores han salido en su defensa y, una vez más le han mostrado su apoyo. “Muy agradecido por tu cariño y el de muchísima gente especialmente en estos momentos cuyos corazones laten como un solo corazón. Tú tranquila que con toros mucho más grandes he lidiado y aquí seguimos. Cuando las cosas se hacen con el corazón como las hago yo, todo está bien”, le contestaba a una de sus seguidoras.

Quizás no es momento de centrarse ahora en estas cosas cuando hay tanta gente sufriendo por la pérdida del cantante.