Javier Calvo parafrasea a Belén Esteban para mandar un zasca a una diputada de Vox

Los premios Feroz de este 2021 han dado mucho que hablar: desde las polémicas palabras de Victoria Abril en la rueda de prensa días antes de la ceremonia hasta los premios otorgados.

Además, la propia ceremonia ha tenido algunos monólogos que descolocaron al sector más conservador de la política española. Y es que no entendían el humor de las nuevas generaciones y la crítica social que lleva en muchas ocasiones.

De este modo, Esty Quesada, conocida como Soy una Pringada, se convirtió en una de las protagonistas de la noche con un monólogo donde hablaba sobre ETA. La joven narraba el miedo que se respiraba en su infancia con el tema de las bombas en Euskadi. Lo hacía con tono de humor, bromeando sobre aquellos años que ella misma vivió.

Otra e las protagonistas de la noche fue la humorista Samantha Hudson, quien hizo un monólogo político de lo más rompedor donde hablaba, utilizando un símil con el cine, sobre que hay que dejar de catalogar todo en géneros.

Parece que para la diputada de Vox Carla Toscano, estos monólogos están fuera de lugar y no le representan. De este modo, se mostró muy crítica con las dos jóvenes en su cuenta de Twitter escribiendo las siguientes palabras junto a dos fotos de las celebs: “Fealdad, , chabacanería, zafiedad. Esto es la ideología de género que retrata nuestra triste época de personas perdidas”.

Javier Calvo, el creador de series como Veneno y Paquita Salas, ha mandado un zasca de lo más acertado a esta política, respondiendo su mensaje. El joven ha rescatado uno de los mejores momentos de Belén Esteban de este año en el que aparece respondiendo a María José Campanario.

“¿Lerda? ¿Lerda? Mira, no te voy a insultar pero lerda tú. Me vas a llamar a mí lerda”, dice la colaboradora de Sálvame mirando a cámara. Con estas imágenes, que ya se han convertido en un meme popular, Calvo ha conseguido más de dos mil me gusta. Sin duda se trata de una gran respuesta del director.