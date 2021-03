Lluvia de críticas a Najwa Nimri por estas imágenes agrediendo a varios periodistas

Este sábado, 6 de marzo, ha tenido lugar la ceremonia de entrega de los premios Goya 2021. Esta edición, al igual que el resto de eventos de estos meses, ha estado marcada por las medidas sanitarias contra el coronavirus. De este modo, los nominados y nominadas no han acudido a la ceremonia celebrada en Málaga. Eso sí, aquellas estrellas que participaban entregando el famoso busto sí que han acudido a la ciudad andaluza.

Una de ellas ha sido la actriz Najwa Nimri. La actriz de La casa de papel o Vis a vis regresaba a Madrid este mismo domingo. Lo que no se esperaba es que un grupo de reporteros y reporteras le esperaban en la puerta de Atocha para preguntarle sobre la edición.

A Najwa no le ha hecho ninguna gracia este recibimiento, tal y como hemos podido ver en un vídeo que circula en redes sociales. “¿Va en serio?”, dice la artista a los periodistas sin contestar a ninguna de sus preguntas relacionadas con los premios de la velada anterior y que hacían referencia a los comentarios machistas hacia sus compañeras.

Tras un largo e incómodo silencio, la artista se estira y hace un intento de pegar una patada hacia los reporteros que tiene en frente. Después podemos ver en las imágenes como Najwa avanza hacia a uno de los cámaras que sigue grabando y le pide que pare. Ante la negativa de este, pega una bofetada a la cámara que termina golpeando al trabajador.

Esta señora necesita una dosis de ubicaina pic.twitter.com/oA27bpuzsP — Tony Story (@ItsTonyStory) March 8, 2021

Antes de marcharse, la actriz continuó gritándole a los trabajadores que “apagaran la puta cámara”. Un comportamiento que uno de los periodistas presentes le reprochaba: “es horrible que una actriz haga esto”.

Lluvia de críticas por el comportamiento

Una vez que las imágenes violentas de Najwa contra los reporteros han circulado por las redes sociales, son muchos y muchas los que han criticado su comportamiento en redes sociales, llegando a ser Trending Topic a nivel nacional:

“Esta señora necesita una dosis de ubicaina”

“Para quien no lo sepa es Najwa Nimri pero cada día se cree más Zulema Zahir”

“¡Vaya borde! Ni contexto ni leches. Si no quieres hablar no hables, pero no se agrede a la gente que está trabajando. Menuda maleducada. Se me cayó un mito”

“No entiendo para nada el comportamiento de ella intentando afredir a un cámara y después pegándole o sea hola? No sé de qué va.”

“Menuda tiparraca”