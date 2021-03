Si repasamos los riff de guitarra más emblemáticos de todos los tiempos, Brian May es autor de algunos de ellos. El guitarrista de Queen ha pasado a la historia como uno de los mejores del mundo en su ámbito, y sabe perfectamente cómo seguir siendo relevante con el instrumento que toca. A pesar de que su gira está aplazada por la situación actual, siempre se ha mantenido activo durante este tiempo, tocando y dando entrevistas.

En la última que ha ofrecido, para el medio Total Guitar, el músico de 73 años ha hablado, entre otras cosas, de las influencias de las que ha bebido durante su carrera. También ha elegido el que, para él, es el mejor solo de guitarra de la historia, y para sorpresa de muchos, no se trata de ninguno de los suyos, aquellos que tocaba con Freddie Mercury y el resto de los componentes del grupo.

"Es Eric Clapton, Key To Love, del álbum Blues Breakers de John Mayall", reveló Brian May. "Es la pieza más candente, ardiente y apasionante que he escuchado en mi vida, hasta el día de hoy. Simplemente me encanta. Se rompe por completo, y nunca lo superaré. Esa es una de mis grandes inspiraciones".

Este es el solo de guitarra favorito de Brian May, y no es de Queen

"¡Ardió en ese solo!", Dice May con entusiasmo. "Toda la pista gira en torno a ese solo. John Mayall es genial, pero estás esperando ese momento en que Eric se rompe y de repente está golpeando esas notas altas. Es increíble. Absolutamente escalofriante".

Seguidamente, el periodista encargado de la entrevista, Chris Bird, le pidió que se mojara con su propia música, y que eligiera de entre todas las canciones de Queen ese solo de guitarra que más le gustara. El músico eligió su interpretación en Killer Queen, el famoso tema ubicado en el tercer disco de la banda, Sheer Heart Attack.

"Killer Queen siempre ha sido uno de mis favoritos, eso siempre ha estado en mi cabeza. Fue algo un poco más complejo, una aventura para poner armonías de guitarra en el solo. También fue un gran paso hacia lo desconocido y tiene una melodía que puse ahí que no aparece en ningún otro lugar de la canción".