Ana de Armas deja perplejos a sus fans con su manejo de las armas de fuego

Que no se diga que los actores y actrices no se involucran del todo en la preparación de sus papeles. Si alguien duda de ello, tan solo tiene que pasearse un rato por el Instagram de Ana de Armas y comprobar cómo la actriz se está entrenando para las escenas de acción de The Gray Man, la nueva película de Netflix con Ryan Gosling y Chris Evans que supondrá la superproducción más cara de la historia de la plataforma.

The Gray Man se inspira en una novela de Mark Greaney publicada en 2009. La historia presenta a Court Gentry (Ryan Gosling), un despiadado asesino por contrato a lo Chacal que vuelve locas a las autoridades, cuyo escuadrón de búsqueda y captura está capitaneado por el agente Lloyd Hansen (Chris Evans), antiguo amigo de Gentry, quien va tras sus pasos. Una historia del 'gato y el ratón' en clave de thriller de espías que pinta muy bien.

Netflix no ha querido revelar aún qué papel tendrá Ana de Armas en la historia, pero sus recientes interpretaciones en Puñales por la espalda, por la que recibió una nominación al Globo de Oro a mejor actriz secundaria; Sin tiempo para morir, la despedida de Daniel Craig del universo 007; o La Red Avispa, donde compartió cartel con Penélope Cruz, hacen pensar que la compañía le tiene reservado un papel protagonista.

Ahora, tras ver cómo se está preparando en el manejo de armas de fuego, todo apunta a que tendrá un puesto muy relevante en este trepidante thriller de acción a lo James Bond o Jason Bourne en el que se han invertido más de 200 millones de dólares.

Las imágenes hablan por sí solas: pelo negro recogido en una pequeña coleta, mirada firme, un cinturón militar donde guardar las armas y una pistola en mano a la que debe cambiar el cargador a toda velocidad: Ana de Armas promete ser la chica dura de The Gray Man. "¡Oh! Eso estuvo muy bien", dice el entrenador de armas de fuego cuando ve la destreza y velocidad de la actriz con la pistola.

Los fans han reaccionado con sorpresa a este pequeño clip. "Esto es demasiado guay", sugiere uno. "Flipo que lejos queda Carolina", escribe otro en referencia a su personaje en El Internado. Hay quienes incluso prefieren el chiste fácil: "Ana de Armas. Esta vez literal" o "Que la entrene John Wick". En cualquier caso, Ana de Armas y The Gray Man prometen. Y mucho.