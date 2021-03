Carlos, Lucía y el beso de la discordia se han convertido en la comidilla de ‘La isla de las tentaciones 3’

La isla de las tentaciones está a punto de explotar. “Ese besito que me has dado allí…”, le preguntaba Carlos a Lucía. “¿Cuándo?”, se hacía la tonta ella. “Ah, vale, que no me lo has dado”, concluía el tentador. Esta conversación de besugos nos ponía en alerta sobre lo que había sucedido (o no) entre ellos mientras Lola estaba reencontrándose con Diego en la hoguera de confrontación. Le faltó tiempo para luego contárselo a la que se ha convertido en el blanco de su conquista, Lola.

Y claro, es lo que faltaba en este Falcon Crest de Villa Montaña en la que ya no sólo se tienen que preocupar de las infidelidades de sus novios en la otra casa, sino también de las traiciones dentro de su propia casa.

Lucía se sintió traicionada por Lola cuando se produjo el mamoneo bajo las sábanas estando ella presente. Hasta ese momento, el rubio había tonteado con ella y era su cita habitual. Pero con Lola por medio, las cosas han cambiado y parece que no se lo perdona.

Ya ha pedido su propia hoguera de confrontación para enfrentarse a Manuel y zanjar su relación. Ver como se acostaba con Fiama ha sido la gota que ha colmado el vaso de la humillación constante. En el próximo programa veremos si él acepta, que todo apunto a que sí, y cómo se desarrolla el desenlace de su relación.

Pero, mientras, las tiranteces siguen en Villa Montaña donde Lucía se ha convertido en la protagonista de las polémicas entre las chicas. Si con Lola está su rifirrafe a causa de Carlos, su acercamiento a Isaac tampoco le ha gustado a Marina por mucho en que insista en que entre ellos no hay nada.

El beso de la discordia

“A Carlos ayer le cogió la cabeza y le quiso dar un beso en el baño que no hay cámaras”, le contaba Lola a Lara y Claudia. “Ah, yo estoy cansada de esto”, reconocía la novia de Hugo. Y entonces entró en escena Carlos que se estaba mordiendo la boca mientras las escuchaba hablar.

“Me cogió la boca y me va a intentar comer la boca… ¿por qué? Y lo hace a escondidas como para que nadie lo vea”, aclaraba Carlos sobre lo sucedido que le ha reprochado a Lola que no se lo hubiera sacado a Lucía. “Porque me da pena y sé que lo hace movida por el rencor”, le contestaba Lola.

Después de convertirse en el cotilleo del día en la casa, Lucía acabó confesando que, efectivamente, había sido ella la que le había dado un beso a Carlos. “He decidido confesar que le di un beso a Carlos en el baño porque me parece muy mal que vaya dejándome mal y que él se ponga medallitas como si fuera él el más bueno, cuando ya lo tenemos todo el mundo calao”, explicaba. Claro que insistió en que él no le quitó la cara.

Acabará explotando Villa Montaña con tanta tensión.