Vicky Martín Berrocal comparte cómo es su relación con la comida y el objetivo de peso que se ha marcado

Vicky Martín Berrocal se ha convertido en embajadora de Amazon en el Día Internacional de la Mujer y por ese motivo ha tenido un encuentro con la prensa en el que ha hablado de varios aspectos de su vida, entre ellos, de la relación que mantiene con la comida y el peso.

“A mí me gusta vivir, me gusta comer, no tengo término medio, soy o nada o todo, entonces hay veces que me dejo ir. El confinamiento me hizo mucho mal porque claro, yo estaba en casa todo el día y claro, ¿qué hago yo si es lo que más me gusta del mundo? Uno se va mirando al espejo y no se da cuenta porque el cambio no se nota, te vas viendo un poquito más, un poquito más… hasta que entiendes que ya y otra vez rocé el máximo”, confesaba sobre su aumento de peso durante esta pandemia.

Otro que ha confesado sus problemas con la comida ha sido David Bustamante, al que ella también ha querido referirse: “Él decía que tenía un problema con la comida, que al final era un regalo que él se daba y me ha pasado mucho a mí. Yo he llegado a mi casa después de estar todo el día pegando bandazos, con una maleta, un avión, un esto y lo otro, y yo me regalaba ese momento. ¿Qué me regalaba? No me regalaba una lechuga con un tomate, señores, me regalaba un plato de pasta a las diez de la noche y a dormir, y así ha sido toda mi vida porque he entendido que estamos aquí de paso”.

Apostando por el body positive

Sus aumentos de un peso tampoco han sido un gran problema para ella que siempre ha defendido una actitud de body positive, aunque también reconoce que tiene que haber un término medio.

“Una tiene que entender que hay un equilibrio porque hay que cuidarse, porque los kilos no valen para nada, pero que no pasa nada tampoco, que he tenido una 40 y he estado muy bien. Y he tenido una 46 y he defendido esto y me he vestido de la misma manera y he tirado pa’lante y he ido a las mismas fiestas y lo he peleado igual, y me lo he creído. Esa es la actitud, al final”, admitía.

Enfrentándose a un reto

Y en la búsqueda de ese término medio ahora se ha propuesto perder peso. “Ahora, una va cumpliendo años y va diciendo, ‘bueno, venga’, voy a hacerlo y tengo un reto con Cris Díaz y eso, la pelea… Todo en esta vida, en el amor, es un dar y es un trabajo diario, no te regalan nada en ningún lado. Al final, nosotras, que somos peleonas, te pones y lo consigues. Me he puesto el objetivo de que tenía que perder X y estoy en ello y saco el tiempo de donde sea, y me mato, y me pongo ahí con la bici que un día digo, ‘me va a dar algo y no me va a encontrar nadie’”, explicaba sobre su plan actual.

No ha eludido hablar de su mudanza a Portugal para compartir su vida con su actual pareja que no parece tener ningún problema con el peso de su chica. “Joao le gusto yo vuelta y vuelta con sal gorda. Le da lo mismo 8 que 80, le gusto yo y a mí me gusta él y también me da lo mismo”, aseguraba la diseñadora.

Parece que lo tiene claro.