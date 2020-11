Vicky Martín Berrocal desvela su talla real para mandar un mensaje

Vicky Martín Berrocal está enamorada y eso ha hecho que se traslade a vivir a Portugal. Y el mismo día en el que celebraba el gran amor que siente por su hombre, ha querido interactuar con sus seguidores y contestar algunas preguntas que le han lanzado en redes.

Una de las curiosidades que siempre salen en su caso tiene que ver con su peso que unas veces sube y otras, baja. Y ha aprovechado la pregunta para compartir una reflexión sobre estas cuestiones que tienen que ver con cánones y estereotipos de belleza establecidos.

“Jamás me preocupo por el peso. Se puede ser un pibón con cualquier talla. Es más, es cuestión de actitud. Yo soy quien soy con una 40 o con una 46. Tuve todas las tallas, sé de lo que hablo”, contestó.

También aseguró que su talla, a día de hoy, varía entre la 42 y la 44 dependiendo de la firma que la vista. Y está feliz y contenta y no le preocupa lo que puedan pensar sobre si es una talla adecuada o no.

Ya este verano compartía otra reflexión en esta tendencia de boy positive de la que se ha convertido en una de las embajadoras destacadas. Publicaba una foto en bañador y aclaraba su postura: “Soy Vicky Martín Berrocal. Tengo una talla 42 y tengo celulitis. Y, además, soy esta… Una persona de sentimiento débiles, pero con carácter fuerte. Soy compleja, a veces complicada, pero con un buen corazón. Me pierdo, pero me busco y me encuentro. No sé darme a la mitad, me entrego por completo. Nunca seré tu media amiga, ni tu medio amor, conmigo es todo o nada… No miento, no me escondo, soy justa, exigente y perfeccionista. Tampoco presumo de lo que no tengo, al contrario, doy gracias todo el rato por la vida que me ha tocado vivir. Antes me enfadaba muy rápido, ahora he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el tono de lo que siento. No soy perfecta, pero soy real”.

Más secretos desvelados

En esa ronda de preguntas abiertas de sus seguidores no sólo ha desvelado su talla y su apuesta por la mujer real, sino que ha compartido algunos secretillos más.

Por ejemplo, ahora sabemos que su playa favorita es la de Punta Umbría, está comiendo sano no por dieta sino porque tiene 47 años y el médico le ha dicho que se cuide, la pasta es su comida favorita o que jamás sintió celos de Virginia Troconis, la mujer de su ex, El Cordobés.

También sabemos que su tatuaje favorito es la fecha en la que nació su padre que lleva escrita en su dedo, lo mejor que le ha dado el amor es su hija Alba Díaz, tiene miedo a no sentir na’ y que su secreto para hacer realidad sus sueños es confiar en sí misma.