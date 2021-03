Marc Seguí lanza ‘Ebai’, un guiño a las populares aplicaciones para buscar el amor: ¡Videoclip aquí!

Marc Seguí sorprende con un nuevo tema tras Verdadero y Tiroteo (ft Pol Granch), una nueva entrega musical llamada Ebai que continúa su esencia lofi, indie y nuevo pop que asegura “está pegando fuerte”. Un terreno en el que poco a poco el artista va ganándose un hueco. Este tema cuenta una historia de amor que hace un guiño a la búsqueda de una pareja de la forma actual: con aplicaciones que te ayudan a encontrar a tu media naranja.

“Busco amor por Ebai, pero no encuentro el que quiero”, es la frase perfecta para resumir la línea que sigue este nuevo tema. Estamos acostumbrados a que Marc incluya referencias en sus canciones y explicaba por qué a LOS40: “Para que la gente se identifique con las canciones tiene que tener cosas de la generación, supongo que a mi padre le pones ahora un tema de cuando era chaval y se nombra algo que estuviera muy de moda en ese momento”.

“A esa persona se le vienen mil recuerdos de cuando era joven, se le viene esa nostalgia encima y pues es una forma de visualizar un tema. Hacerlo tan literal que digas, joe, estoy visualizando mi generación, es lo que intento en mis temas”, sigue explicando Marc.

En el videoclip dirigido por Óscar Fernández se observa el contraste de un concepto moderno con una tecnología anticuada que añade un toque retro a la estética. Un clip sencillo, pero cuidado, que consigue transmitir el mensaje deseado. Ebai forma parte de su futuro EP titulado Thermo Mix que llegará muy pronto a nuestras manos.

“Por primera vez en mi vida me encontré con que tenía muchas canciones con potencial y a la vez tenía ganas de sacar un trabajo entero así que me surgió la idea de Thermo Mix porque me parece guay que puedas meter muchas cosas en una maquina y te salga algo delicioso, bonito y bueno. Lo llamé así porque para mí es juntar muchos estilos, géneros, colaboraciones y productores totalmente diferentes por lo que meterlo todo en un mismo trabajo me parecía súper interesante”, explica el artista sobre su proyecto musical.

La idea de Seguí es ir lanzando uno a uno los singles para “darles más importancia” ya que “todos son muy importantes” para él. ¡Seguiremos atentos a las novedades musicales hasta poder disfrutar del conjunto al completo!