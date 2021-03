María Blaya y Natalia Lacunza nos invitan a su universo privado en 'No estás. ¡Vídeo y letra aquí!

No puedo respirar

Ya no me vuelve a hacer sentir

Cuatro pasos para atrás

La verdad yo ya me arrepentí

Solo te pido ser feliz

No me tocaba llorar

Ni alejarme más de mí

Si te digo la verdad

Casi no me acuerdo de ti

Te tienes que ir, ir

No quiero que vengas

No quiero que vuelvas aquí

Porque aunque te duela

Yo ya no te miro así

Tú ya no estás en mí (no estás en mí; no, no)

No quiero que vengas

No quiero que vuelvas aquí

Porque aunque te duela

Yo ya no te miro así (ya no te miro así)

Tú ya no estás en mí (ya no estás en mí)

Quédate tu pena

Me voy con el mar

Tú desde la arena

Déjame volar

No quiero que vengas

No quiero que vuelvas aquí

Porque aunque te duela

Yo ya no te miro así (ya no te miro así)

Tú ya no estás en mí (ya no estás en mí)

No quiero que vengas (¡no!)

No quiero que vuelvas aquí (aquí)

Porque aunque te duela

Yo ya no te miro así (ya no te miro así)

Tú ya no estás en mí (tú ya no estás en mí)