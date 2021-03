¿Qué es el Phishing, la estafa de la que no para de advertir la policía?

Es muy probable que estos días hayas recibido un mensaje a tu móvil avisándote de que te va a llegar un paquete. ¡Ten cuidado! Es muy probable que este SMS pertenezca a la última estafa de Phishing que han denunciado miles de personas en las últimas semanas.

Ahora, la Policía se ha hecho eco de este mensaje y ha advertido a los ciudadanos a través de Twitter de que lo borren en cuanto lo reciban:

“Atención. Detectada campaña masiva de Phishing en Paquetería. Dicen que cambies dirección, que no se ha podido enviar, que confirmes credenciales…blablablá. ¿Tú también has recibido este correo? No pique es una estafa”

⚠ATENCIÓN



📢DETECTADA CAMPAÑA MASIVA DE PHISHING EN #PAQUETERÍA



Dicen➡ que cambies dirección, que no se ha podido enviar, que confirmes credenciales... blablabla



¿Tú también has recibido este correo?#Nopiques es una #ESTAFA pic.twitter.com/tqLHtDOx1L — Policía Nacional (@policia) March 10, 2021

El propio mensaje de la estafa te pone un número falso de referencia y un enlace para que cambies. Teniendo en cuenta que durante estos meses son muchos y muchas los que han apostado por el servicio de paquetería, no nos extraña que más de uno haya pensado que es de algún envío pedido.

De este modo, tal y como advierte la policía, borra inmediatamente este mensaje de tu móvil y no le hagas ningún tipo de caso.

¿Qué es el Phishing?

Para todas aquellas personas que todavía no sepan qué es el Phishing, se trata del término que se utiliza para referirse al método de estafa que usan algunos delincuentes cibernéticos con el objetivo de encontrar información confidencial de forma ilegal.

De este modo, el estafador consigue todo tipo de información como contraseñas o números de tarjetas de crédito de sus víctimas a través de técnicas digitales.

Este método suele hacerse a través de SMS, MMS, mensajes a través de redes sociales o correos electrónicos, provocando un malware en el sistema que robe esos datos.

Para evitar ser víctima del Phishing, debes evitar dar datos por correo electrónico. Recuerda que las empresas y bancos nunca te van a solicitar esos datos por este método. También hay que comprobar siempre la veracidad del correo o sms y nunca hacer clic en el link que va en este.