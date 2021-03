La divertida respuesta del restaurante Arzak a Ibai tras su anécdota en ‘Lo de Évole’

Este domingo, 7 de marzo, Ibai se convirtió en el último invitado de Lo de Évole, el programa de entrevistas de Jordi Évole en LaSexta. El famoso streamer, que puede presumir de ser uno de los creadores de contenido más famosos y solicitados del momento, volvió a ganarse el cariño del público gracias a sus palabras.

Con tan solo 25 años, el joven demostró tener los pies en la tierra a pesar de los increíbles ingresos que cobra al mes (y eso que solo reveló la cantidad de dinero que ganaba a través de la plataforma Twitch).

Parte de esa naturalidad se vio reflejada en las anécdotas que contó a Jordi. Una de ellas estuvo relacionada con uno de los restaurantes más exclusivos de Barcelona: el Arzak.

El joven confesó que después de reservar mesa no le dejaron entrar debido a que no llevaba el dress code correcto. Y es que Ibai fue con un pantalón corto al famoso restaurante. Como el local está situado en una de las zonas más caras de la capital catalana, cuando fue a buscar rápidamente unos pantalones largos para comprarse, solo encontró unos de su talla que valían unos 800 euros. Tras pensárselo dos veces, decidió no comprárselos y terminó en un kebab comiendo.

Pues bien, ahora el Arzak ha respondido a las palabras de Ibai a través de Twitter. Y es que no tienen ningún restaurante en Barcelona. De este modo, Ibai se estaba refiriendo a Lasarte.

La respuesta del Arzak

“Vente cuando quieras que no hay dress code. Aquí solo hay que traer hambre y mucha curiosidad”, ha escrito el restaurante en Twitter. Ha sido el propio Ibai quien ha aclarado que este no era el restaurante de la anécdota:

“Por aclarar: no era el Arzak, era el restaurante Lasarte de Martin Berasategui. Para mi es una anécdota graciosa y no le di más importancia. No creo que nadie les pueda decir nada a ellos, la culpa es mía por ir en chándal”.

HACEDME HUECO



VOY CON TODO — Ibai (@IbaiLlanos) March 8, 2021

En cuanto al mensaje del restaurante, Ibai ha contestado con un dicertido “Voy con todo”. A esta invitación se ha sumado Jordi Évole quien ha escrito el siguiente mensaje: “¿Y el chico que entrevistaba a Ibai también puede venir? Está empezando y le encantaría saludar a Juan Mari...”

“Os esperamos para que conozcáis el restaurante y sobre todo nuestra cocina. Ya estamos pensando mejorar el “Kebab” de Ibai”