La última cita de Claudia y Toni seguro que hará llorar a Raúl cuando la vea en ‘La isla de las tentaciones 3’

Claudia era una de las chicas que más segura parecía de los sentimientos que tenía hacia su chico, Raúl. Pero mientras a él le hemos visto cada vez más enamorado de su chica, a ella, le han ido aumentando las dudas a medida que avanza la última edición de La isla de las tentaciones. Y el responsable de esas dudas no es otro que Toni, el soltero con el que conectó desde un primer momento.

"Tengo claro que quiero a Raúl, pero a la vez pienso que a lo mejor cuando salga de aquí me doy cuenta de que no. Ayer fue como que me puse a pensar. Me atrae, pero tengo pareja, es complicado", les explicó Claudia a sus compañeras. Está claro que está hecha un lío, pero lo cierto es que se toma las cosas sin calma.

"Mi relación es complicada, vas pensando una cosa, te das cuenta de otra y yo necesito aclarar cosas, darme cuenta de otras. Me he roto porque llevaba mucho tiempo conteniendo cosas de mi relación, tengo que dejar las cosas claras, valorarme más y solucionarme", añadía sobre lo que está sintiendo en estos momentos.

Cita romántica

En Hay más imágenes, hemos visto una cita inédita de Claudia y Toni y parece que cada vez es mayor la química que hay entre ellos. “Me estás conociendo sin necesidad de tener un acercamiento sí o sí a nivel físico, a nivel beso, sexual, pero sí que hay veces en la que la manera en que me miras o la manera en la que te miro, puede decir más que un beso”, aseguraba el tentador.

“Ya te he dicho que claro que me atraes. Son sentimientos que tienes aquí, sentimientos encontrados y puede ser duro para otra persona expresar esos sentimientos. Sabes que no siempre te respondo, pero ya te he explicado que prefiero no decir nada y esperar a aclararme. Por eso creo que estoy haciendo las cosas bien”, contestaba Claudia a sus románticas palabras.

“Al final sabes que es por eso también por lo que me gustas, eres una mujer que tiene principios, que tiene valores”, expresaba el chico que cada vez parece más enganchado con ella.

Claudia tiene claro que entre ellos hay un lenguaje especial: “Él a veces me entiende con una mirada muchas veces, sin yo decirle nada, sabe lo que le quiero decir”. Y parece que esto podría tener una continuación fuera del programa. “Me veo contigo fuera”, aseguraba Toni.

Pero a ella no le van las prisas y no quiere hacer un daño gratuito, sobre todo, sin tener las cosas claras. “Ahora mismo solo quiero pensar en que quiero hablar con Raúl y que me diga lo que siente él y decirle lo que siento yo, y a ver qué pasa”, explicaba sobre lo que desea en estos momentos. Lo que está claro es que Raúl tiene motivos más que suficientes para preocuparse.

Por cierto, que hemos visto también las citas de Diego con Carla y su acercamiento cada vez más evidente. La de Marina e Isaac, cada vez con más atracción entre ellos. O la de Jesús y Stefany, que se postulan como la pareja más aburrida.

Este jueves veremos las sorpresas que nos tienen reservadas.