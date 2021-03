Maxi Iglesias se convierte en el presentador de 'La Resistencia' y le da a Broncano su propia medicina

Maxi Iglesias se ha ganado a pulso el puesto de invitado VIP en La Resistencia. Y es que, el actor ya ha protagonizado varios episodios con momentos de lo más sorprendentes junto a David Broncano, que han ido desde la escalada en el plató hasta sus pinitos con el horóscopo. Aunque, hay que reconocer que ninguno tan reseñable e inesperado como en que tuvo lugar en su última aparición en el late show de Movistar +, en el que pasó de ser el invitado a convertirse en el maestro de ceremonias.

El actor de Física o Química consiguió arrebatar a Broncano su lugar privilegiado de presentador en La Resistencia y, ante la mirada incrédula del humorista, Maxi Iglesias pasó a ocupar la silla de entrevistador por un día basándose en una promesa que Broncano le hizo en el pasado: “Me prometiste que antes de que me marchara cumpliría mi sueño de entrevistar a David Broncano”, aseguró el intérprete. Un intercambio de papeles que descolocó por completo al humorista, quien finalmente aceptó después de hacerse de rogar un poco.

Todo, después de hacer una aparición en la que Maxi Iglesias demostró que había cuidado todos los detalles de su outfit para llevar a cabo su nuevo rol al más puro estilo Broncano, dejando alucinado por completo al presentador cuando descubrió que el actor iba vestido exactamente igual que él hasta el más mínimo detalle.

Así Maxi parece una mezcla de tentador de la isla de las tentaciones y un amigo de Joan Laporta. pic.twitter.com/rQpeNudtBP — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 9, 2021

Una entrevista en la que el protagonista de Valeria le dio a Broncano su propia medicina, intentando emular las entrevistas tan peculiares que el presentador de La Resistencia suele hacer a sus invitados, algo que hasta Ricardo Castella apuntó señalando que "se había preparado la entrevista como haces tú”. Tan en serio se lo tomó el actor que hasta metió la coletilla "All right!" en más de una ocasión. Eso sí, Broncano tiró de las tablas de su experiencia y le dio algún consejo al actor para su nueva faceta de entrevistador como no hacer preguntas cerradas que pudieran responderse con sí o no.

Finalmente, fue Jorge Ponce quien puso fin a este llamativo episodio de La Resistencia exclamando: "Quiero irme a casa ¡que tengo familia!"