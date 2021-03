‘Gambito de Dama’ tendrá su propio musical: la historia de Beth Harmon está lejos de acabar

Nadie esperaba que Gambito de Dama se convirtiera en una de las producciones más vistas de Netflix y llegase a cosechar 62 millones de espectadores en todo el mundo, aupando a su protagonista, Anya Taylor-Joy, a la primera división de estrellas de la plataforma, y llegando a convertir el ajedrez en un juego de mesa de moda. Un éxito atípico que, sin embargo, tiene su razón de ser: la historia es tan buena y está tan bien interpretada y rodada que la miniserie se consume sola de un tirón.

La historia que vemos en Gambito de Dama, sin embargo, está lejos de ser original. Toda la trama se basa en una novela escrita en 1983 por el escritor estadounidense Walter Tevis, quien nunca tuvo la oportunidad de ver su ficción convertida en serie porque murió un año después de su publicación, en 1984.

Hoy, como ocurre con cualquier producción que tiene éxito, Gambito de Dama es un reclamo perfecto para cualquier productora que quiera reconvertir la historia. Inmediatamente después de alzarse con los dos Globos de Oro (mejor miniserie y mejor actriz) hace dos semanas, la productora teatral Level Forward se ha hecho con los derechos de la novela de Tevis y ha decidido llevar la historia de Beth Harmon a los escenarios de Broadway reconvertida en un musical.

Evidentemente, esta nueva versión no contará con Anya Taylor-Joy, que ya está enfrascada en otros proyectos en el seno de Hollywood, así que es difícil imaginarse cómo sería una adaptación teatral en clave musical de esta historia sin la actriz a la que ya está asociada su éxito. Porque, recordemos, la trama sigue a Beth Harmon, una ajedrecista que triunfa en un mundo de hombres a la par que lidia con sus adicciones a las pastillas. A pesar de la dificultad que acarrea adaptar una producción tan exitosa, Level Forward parece muy emocionada con la adquisición y sus nuevos planes de estreno.

"Es un privilegio que tengamos la posibilidad de llevar Gambito de Dama a los escenarios a través de nuestra compañía teatral", han explicado dos altas cargos de la empresa, Adrienne Becker y Julia Dunetz. "Contada desde un punto de vista fresco y audaz, las audiencias ya están preparadas para compartir las amistades y tribulaciones de estas mujeres que han animado e inspirado el viaje de Beth Harmon [...] La historia es un canto de sirena en plena época de luchas contemporáneas por una mayor igualdad en cuestiones raciales y de género", han añadido en un comunicado, como reclamo y justificación para reconvertir la historia.

No podemos imaginarnos qué tal quedaría una nueva verisón de Gambito de Dama sin Anya Taylor-Joy, pero confiamos en que Level Forward haga un buen trabajo. Al fin y al cabo, entre sus anteriores adaptaciones están el musical Oklahoma!, que llevó dos premios Tony en 2019, y Lo que la constitución significa para mí (What the Constitution means for me), que estuvo nominada al Tony a mejor representación teatral ese mismo año. Experiencia y talento no les faltan.