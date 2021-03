Selena Gomez admite que podría abandonar la música si la acogida de su nuevo disco no es como espera

Este viernes Selena Gomez lanza Revelación, su cuarto álbum y el primero completamente en español. Está centrada en la promoción de este nuevo trabajo en el que ha depositado todas sus esperanzas y cuya acogida influirá en su futuro dentro de la música. Así lo ha confesado en una entrevista con Vogue, revista en la que será portada el próximo abril.

De momento hemos podido escuchar De una vez y Baila conmigo, su colaboración con Rauw Alejandro. Unas canciones que devuelven a la ex de Justin Bieber a sus orígenes latinos de la mano de Tiny en la producción.

Volviendo a sus orígenes latinos

“El proyecto es realmente un homenaje a mi herencia. Es más fácil para mí cantar en español que hablarlo. Gran parte de mi base de fans es latina, y les he estado diciendo que este álbum iba a suceder durante años. Pero el hecho de que salga durante este tiempo específico es realmente genial”, explicó en la entrevista que de esta publicación.

Asegura que, gracias a sus abuelos paternos, a quienes todavía visita con frecuencia (al menos antes de la pandemia, en Texas) hablaba español con fluidez cuando era niña, pero perdió el idioma después de comenzar a ir a la escuela.

Antes de cada sesión de grabación de Revelación, practicaba una hora con un preparador de español y una hora con un preparador de canto. "Es más fácil para mí cantar en español que hablarlo", reconoce.

Estatus de estrella

Comparte el motivo por el que está donde está. Según Vogue, “cree que terminó aquí por una razón: que cualquier resplandor irreductible que atraiga a la gente, cualquier atracción metafísica la llevó del anonimato en una sala de estar en Grand Prairie al estatus de ser irrevocablemente famosa e irreversiblemente conocida. Todo es parte de un diseño más grande que ella no puede percibir ni necesita. Solo puede intentar cumplir este plan con el corazón abierto. E incluso con todo esto, ella sabe que apenas ha comenzado”.

"Ni siquiera he tocado la superficie de lo que quiero hacer", reconoce la cantante, “no puedo esperar el momento en el que un director pueda ver que soy capaz de hacer algo que nadie ha visto nunca".

Futuro en la música

No tiene claro cuál será su futuro en la música, sobre todo, porque no está contenta con la recepción que tuvo su anterior trabajo. “Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado como, ‘¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?’ Lose You to Love Me sentí que era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas todavía no era suficiente”, confiesa.

No descarta abandonar la música según la acogida que tenga este nuevo trabajo. “Creo que hay mucha gente que disfruta de mi música, y por eso estoy muy agradecida, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente. Quiero intentarlo por última vez antes de retirarme de la música. Necesito tener cuidado”, afirma.