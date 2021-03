Selena Gomez está de plena actualidad porque está a punto de lanzar Revelación, su disco en español. Nuevas canciones que la han tenido entretenida durante la pandemia. De lo que ha sido este tiempo de encierro para ella ha hablado en Vogue donde será portada en abril.

Confiesa que hubo unos primeros momentos de pánico, pero que luego optó por ponerse a trabajar que es la manera en la que realmente funciona. Grabó un programa de cocina para HBO Max en el que cada episodio contaba con un chef que le enseñaba a cocinar un plato. Todo por videoconferencia.

“Me volví buena en el pollo asado", asegura, “ahora sé cómo hacer una tortilla francesa y mole". Lo importante era estar ocupada. Paseaba a sus perros con sus amigos (convivió con dos de ellos), se sentaba a comer la cazuela de maíz de su abuela, hizo yoga y aprendió a tocar en su guitarra Knockin’ on Heaven’s Door.

Como muchos otros, optó por la ropa cómoda y confiesa que intentó ponerse un pantalón de chándal diferente cada día. También cayó en los maratones de pantalla con series como Los Bridgerton y The Undoing y llegó a ver dos películas seguidas.

Acercamiento a la política

“El objetivo de la cuarentena para mí personalmente era simplemente detenerme, y me cuesta mucho hacerlo. Y mi enfoque principal era realmente la política, y asegurarme de que me lo tomara en serio", cuenta.

Ha pasado tres años alejada de internet. Le envía fotos y mensajes de texto a un asistente que es el que se encarga de sus redes. Se entera de la actualidad por una persona mayor cercana a ella de la que prefiere no desvelar su identidad.

“Y veo CNN, pero trato de no hacerlo demasiado, porque soy empática hasta el punto de llorar por cualquier cosa. Lloré mucho durante la cuarentena, solo por el dolor de todos los demás", admite.

Le horrorizó todo lo que ocurrió en la administración Trump. También le afectaron las protestas del Black Lives Matter y decidió ceder sus redes a referentes de estos movimientos. Poco a poco fue aflorando su sentir político y se implicó en las últimas elecciones.

No había votado nunca hasta este 2020. "O no me importaba o simplemente no estaba reconociendo la importancia de quién dirige nuestro país, y es realmente aterrador pensar en eso", confiesa. Pero eso ha cambiado y está encantada de que Joe Biden sea el nuevo presidente de su país.