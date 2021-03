Camilo se convierte en testigo de la romántica sorpresa a una fan en LOS40 Stage

Camilo es un completo enamorado del amor, sobre todo del que siente por su mujer, la cantante Evaluna. El artista colombiano ha hecho de sus letras románticas y sus ritmos pegadizos su bandera, demostrando que las letras dulces siguen estando de moda.

De este modo, no nos extraña que la música de Camilo se haya convertido en la banda sonora de miles de parejas alrededor del mundo. Y es que algunas de sus canciones como Bebé, Tutu o Vida de rico hablan directamente de estas mariposas en el estómago que se sienten cuando uno se enamora.

Este martes, 9 de marzo, pasó algo muy especial entre el público que acudió al pequeño show que dio Camilo con LOS40 Stage. Una joven pareja protagonizó uno de los momentos más mágicos de la tarde. ¿La razón? Ella llevaba los ojos completamente vendados y no supo que se encontraba en un concierto de Camilo hasta que lo vio en el pequeño escenario.

La joven no pudo evitar emocionarse, dibujándose una enorme sonrisa en su cara cuando se dio cuenta de la sorpresa. Y es que hasta el último momento, nuestro presentador Dani Moreno El Gallo no dijo el nombre de Camilo.

Minutos más tarde, la joven pareja contó su historia de amor. “Si necesitas ayuda, parpadea tres veces”, dijo Camilo a modo de broma haciendo referencia a la venda que la joven había llevado.

Camilo, testigo de una sorpresa a una fan

La historia de amor de la pareja

Rocío, tal y como se presentó la chica, contó que esa misma tarde su chico le había dicho de verse en la Plaza de Sol para llevarla a un sitio. Lo que no se esperaba era que fueran a terminar en un concierto exclusivo de Camilo: “Yo no sabía dónde venía, me dijo de vernos en Sol el martes a las seis y no me dio más datos”.

Camilo ha querido saber si están celebrando algo especial. Rocío ha contestado lo siguiente: “Hoy hace dos meses que somos novios oficialmente, pero llevamos cuatro años de forma extraoficial”.

Camilo ha continuado charlando con la pareja, riéndose sobre la posibilidad de que esto se convirtiese de repente en una pedida de mano: “Se puso nervioso. Si llevan dos meses oficialmente quizá no es el momento”. El chico ha dicho entre risas: “Quizá nos esperamos a un cuarto o quinto disco tuyo”.

“¿Te gustó la sorpresa entonces?”, le ha dicho Camilo a la joven. “Me encantó, la verdad es que soy súper fan”, ha contestado ella.