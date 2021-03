Brisa Fenoy: “Entiendo a Bebe, aunque yo no lo diría así”

Brisa Fenoy publica este viernes 12 de marzo su primer disco, Amor o Poder, un trabajo con el que pretende remover conciencias y cuestionar todo el sistema: desde los gobiernos nacionales o supranacionales hasta los expertos, desde las noticias y los medios de comunicación a la industria musical y también los valores del feminismo. Algo que nos sorprende, porque la cantante de canciones como Bonita o Quítame siempre se había identificado con ellos.



Esta semana ha tenido lugar un atípico Día Internacional de la Mujer, marcado por las restricciones derivadas de la pandemia. Por ello, muchas mujeres se echaban a la calle para reivindicar sus derechos, pero otras tenían que alzar su voz desde las redes sociales, aunque ha habido proclamas en un sentido y en otro.

Es el caso de la cantante Bebe, que compartía este polémico y desafortunado mensaje en Instagram. Unas palabras que han sido muy criticadas y que han dividido a los usuarios.

Aprovechando nuestra entrevista con Fenoy, no hemos podido evitar preguntarle por las palabras de Bebe, a quien ha apoyado públicamente a través del comentario: "Así es, compañera" y a quien sigue respaldando a través del fondo, aunque no de la forma.



Has apoyado el mensaje de Bebe sobre el 8M. ¿No crees que enfrenta más de lo que une?



Pues parece que sí que está enfrentando más de lo que está uniendo. Yo conozco a Bebe, es un ser maravilloso y una mujer espectacular, que ha hecho mucho por las mujeres, más que mucha gente de la que critica y habla.

Yo a lo mejor no pondría "descerebradas", pero ella lo ha expresado así, creo que por las mujeres fanáticas que piensan que el hombre es lo peor

A muchos nos ha chocado, porque ella tiene temas muy empoderantes...

Malo, por ejemplo, cuando nadie, ninguna cantante en la música hablaba de eso, ella lo hizo.

Yo a lo mejor no pondría "descerebradas", pero ella lo ha expresado así. Creo que por las mujeres fanáticas que piensan que el hombre es lo peor, que están con tanta rabia dentro, -que yo las entiendo también porque yo también he tenido mucha rabia y dolor- yo entiendo que ella lo dice desde ese punto de vista, criticando el fanatismo que también nos separa en lugar de unirnos.

Entiendo que haya generado tanto debate, pero ella lo que está queriendo decir es lo mismo que yo. Por eso yo le he comentado: 'Así es, compañera', porque yo siento que esto no es solamente culpar al otro y ponerse en el papel de víctima y con mucha ira, dirigiendo insultos hacia los otros y separándonos de los otros, porque eso es lo que quieren: dividirnos. Yo creo que hay que tomárselo desde otro punto, mucho más holístico, más inclusivo, pero está claro que "descerebradas" yo no lo hubiera dicho, porque no me parece que sea así.

¿Entonces, buscaba criticar la polarización?

Ahora mismo no tengo el escrito delante, pero sí, creo que ella lo que quiere decir es eso. Podemos verlo desde ese punto, no tenemos que verlo como una moda, como 'hoy es el 8M, los hombres son lo peor,' con mensajes como 'el violador eres tú'. Yo creo que Bebe, porque sé cómo es ella, la conozco y ella lanzó en su momento ese grito contra el maltratador... yo entiendo por qué lo dice, quizás no comparto las palabras. Yo no lo diría así.

Ella es una persona maravillosa. Lo que pasa es que en redes cuando dices algo que no es políticamente correcto van a por ti

Sé que ella es una persona maravillosa. Lo que pasa es que en redes cuando dices algo que no es políticamente correcto van a por ti porque se supone que tienes que encajar en esta sociedad y cuando te sales de la moda o te sales de la tendencia, dices algo y no te callas, a mucha gente le molesta. Porque yo he dicho muchas cosas de manera muy respetuosa y se ha molestado mucha gente, por ejemplo, mi postura sobre la guerra racial.