Formar parte de la saga de Harry Potter es un sueño para todo profesional de la gran pantalla, hasta que empiezan a sufrir acoso de algún tipo. Katie Leung, actriz que encarnó a Cho Chang en las películas confiesa, años después, los ataques racistas que recibió durante esos años.

Lo ha hecho en el podcast de Chinese Chippy Girl contando su horrible experiencia tras la salida de Harry Potter y el cáliz de fuego: “Estaba googleando mi nombre y me encontré con esta web dedicada al fandom de Harry Potter. Recuerdo haber leído los comentarios. Y sí, había un montón de mierda racista”. También dio con otra web que recopilaba todos los insultos hacia ella, opiniones negativas y ofensivas sobre su casting.

Y eso no fue lo peor. Recuerda que el equipo (no se sabe si de marketing o del estudio) la coaccionó para que no contase lo que había visto. “Recuerdo que me dijeron: 'Mira, Katie, hemos visto estas webs de las que habla la gente. Y si te preguntan por ellas, tú diles que no es verdad, que eso no está pasando. Yo simplemente agaché la cabeza y dije 'vale, vale' aunque lo había visto con mis propios ojos. Fue como: 'Muy bien, diré que todo va genial’”, explicaba Leung.

“Procuré hacer como que todo aquello no existía. No sé si es la mejor manera de enfrentarse a ello, pero, naturalmente, eso fue lo que hice para seguir adelante y ser una buena actriz”, cuenta años después.

Por supuesto, esta exigencia por parte del equipo quería evitar dañar la imagen de J.K Rowling, que (más en esa época) era familiar, amable y muy prestigiosa.

La actriz es escocesa de orígenes chinos y se unió al elenco con 16 años. Ahora, con 33, cuenta toda la realidad. Eso sí, sigue estando “jodidamente agradecida” por haber participado en ella. Sus trabajos posteriores fueron en The Foreigner con Jackie Chan, Locked Down con Anne Hathaway, en miniseries como Run y The Nest, además de seguir como actriz de teatro.