‘Them’: la serie de terror de Amazon Prime Video que te va a poner los pelos de punta

La nueva estrategia de contenidos de Amazon Prime Video es bastante prometedora. Entre sus nuevas distribuciones para 2021 destaca una serie de terror llamada Them que ha sido producida por Sony Pictures y Vertigo Entertainment. Se trata de una ficción en clave antológica de terror sobre una familia de raza negra que viaja a un vecinario de Los Ángeles.

Allí se encuentran con que algo no va bien: sus vecinos son extraños, los acosan, los miran, sonríen fría y aterradoramente, con la mirada vacía. En algunos momentos este primer tráiler de Them recuerda a las películas de Jordan Peele, especialmente a Déjame salir y Nosotros (Us). También hay alguna pincelada de ese terror vistoso que se desarrolla a plena luz del día que caracteriza tanto al cine de Ari Aster, de cuyas mejores películas, Hereditary y Midsommar, seguro que bebe esta.

También existe una cinta francesa de 2006, Ellos (Them en inglés), cuya trama es relativamente parecida: una familia vive en una casita en el bosque y una noche se da cuenta de que todo su vecindario los está espiando. Desconocemos si es una relación fortuita o no, pero desde luego no pasa desapercibida la similitud temática con este largometraje David Moreau y Xavier Palud.

Them, en cualquier caso, parece haber cogido lo mejorcito de todos estos universo para transformarlo en una historia perturbadora, rara, obsesiva, paranoica, con una suerte de entes espectrales o infernales que vagan por el vecindario aterrorizando a los protagonistas. Las imágenes hablan por sí solas: son perturbadoras e inquietantes. ¿Estamos ante una Terrotorio Lovecraft de mejor calidad? Lo sabremos el próximo 9 de abril, cuando se estrena en exclusiva en Amazon Prime Video.

Un acento español

Them ha sido creada por Little Marvin, que debuta en la industria del streaming con esta ficción que produce y escribe. En el reparto principal encontramos a Deborah Ayorinde (Luke Cage; Harriet), Ashley Thomas (Top Boy; 24: Legacy), Alison Pill (Scott Pilgrim contra el mundo; Mi nombre es Harvey Milk) y Shahadi Wright Joseph, a quien hemos visto, precisamente, en Us además de poniendo la voz de la pequeña Nala en el remake live action de El rey león.

En el reparto principal también se encuentra un conocido rostro de nuestro cine: Javiet Botet. El actor, que suele interpretar a personajes extraños o demoníacos debido a la enfermedad que padece, el síndrome de Marfan, que lo hace tener una altura extremadamente elevada y unos brazos y piernas muy largos, forma parte del elenco. El actor español aparecerá en los capítulos 1, 3 y 4 encarnando a un personaje del que aún no hay detalles.