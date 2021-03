Así ha sido la hoguera de confrontación de Lucía y Manuel en ‘La isla de las tentaciones’: "Humillaciones no”

La isla de las tentaciones se ha convertido en uno de los programas más seguidos del momento. La tercera edición del famoso programa presentado por Sandra Barneda está dando mucho que hablar. Sobre todo, tras lo que ocurrió el pasado jueves, donde el sexo llegó a las dos casas.

Una de las parejas que más está dando que hablar es la de Lucía y Manuel. Desde que se separaron en el primer programa para poner a prueba su amor, los dos jóvenes se han convertido en los verdaderos protagonistas de la edición. Y es que él comportamiento de él, quien no ha perdido el tiempo con sus tentaciones, ha sido muy comentado en redes sociales.

En el último programa, Sandra le mostró a Lucía las imágenes de Manuel acostándose con Fiama. En ese momento, la joven decidió que quería tener una hoguera de confrontación con su pareja para hablar con él. Se trata de uno de los momentos más esperados de esta edición.

Pues bien, horas antes de que se emita la gala, se han filtrado unas imágenes de la hoguera de confrontación donde vemos a Lucía dejándole las cosas claras a Manuel.

Lucía, que se ha ganado el cariño del público durante estas semanas, le dice a Manuel que su estancia en el programa le ha dejado las cosas claras: “Te quiero, pero llegará un momento en el que no sienta nada por ti. No te voy a ser falsa. Me he dado cuenta de que creía que tú eras mejor que yo, que tú estabas por encima de mí, que qué suerte tenía de tenerte... Y aquí me he dado cuenta de que la suerte la tenías tú de tenerme a mí".

Grande lucia en su hoguera de confrontación. Manuel no te mereces a Lucia 🖕 pic.twitter.com/MeCndA5BWo — ⚡️🇺🇸Jenny Nose Decirno🇲🇽 (@jenynosedecirno) March 11, 2021

La reacción de Manuel

En las imágenes vemos como Lucía tiene las cosas muy claras. Mientras que ella aparece sensata, él se echa a llorar. “Pierdo a una persona falsa y mentirosa, pero gano a muchas verdaderas”, dice la joven. “Perdóname Lucía, de verdad”, solloza él.

Ella se levanta y se dirige hacia la salida de la playa mientras que él la persigue. “No pasa nada, ya está. Lo siento, ya no quiero saber nada más de ti”, dice ella. “Te doy un abrazo y te vas con la otra allí, le besas y le dices te quiero y que nos vayamos juntos. Lo siento, más humillaciones no”, termina diciendo ella.

Aunque no sabemos si la conversación continúa, parece que Lucía tiene las cosas muy claras y que no va a salir de la mano de Manuel.