Lucía confiesa, entre lágrimas, lo que espera de Manuel en su hoguera de confrontación en ‘La isla’

Desde que vimos en el avance del último programa de La isla de las tentaciones 3 que Lucía pedía una hoguera de confrontación tras no soportar más las imágenes de su novio con Fiama, las teorías sobre lo que iba a suceder no han hecho más que comentarse en redes.

Las especulaciones sobre lo que sucederá entre ellos de momento son solo eso, especulaciones. De momento, lo que hemos podido ver es la conversación que ha tenido Lucía con sus compañeras antes de irse a su hoguera más complicada.

No sabemos lo que pasará. Si se presentará Manuel, o no. Si Lucía será capaz de decirle todo lo que piensa de él. Si él será capaz de pedir perdón. Porque una cosa son las intenciones y otra, muy distinta, es lo que suceda en un momento tan lleno de tensión como es el reencuentro con el que era tu pareja antes de empezar el programa.

La separación, lejos de reforzar su pareja, ha terminado rompiéndola. El gaditano no tardaba en caer en la tentación y por partida doble. Aunque finalmente parece haberse decantado por Fiama con la que está viviendo una historia muy apasionada.

Ella, por su parte, ha tenido también sus propias polémicas en Villa Montaña. El que parecía su pretendiente más claro, Carlos, ha terminado eligiendo a Lola. Y su acercamiento con Isaac, parece cosa imposible con Marina por medio.

Hoguera de confrontación

Con todas estas cargas llegará a la hoguera y, de momento, tiene claro para qué, lo hemos visto en Hay más imágenes. “Le voy a decir de todo. Que me he dado cuenta que soy mejor persona que tú, incluso más guapa que tú. Me siento más guapa que él”, le contaba en la habitación a alguna de sus compañeras.

Luego fuera, con el resto, explicaba lo que esperaba de Manuel en esa hoguera. “Yo espero que llore para yo sentirme mejor y tener más fuerza para decirle todo lo que le quiero decir”, confesaba.

“Por merecer, no se merece ni una hoguera de confrontación”, espetaba Lara, visiblemente enfadada con la actitud de Manuel. “A la larga te vas a alegrar de todo esto, de verdad te lo digo”, le decía Marina.

Entre lágrimas y visiblemente emocionada, Lucía admitía que “aquí lo he pasado muy mal, pero también he tenido momentos muy buenos. Me habéis ayudado mucho y os lo agradezco”.

Ahora queda ver cómo es el desenlace de su historia dentro del programa.