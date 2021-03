The Kid LAROI: poderío ‘millennial’ candidato a la lista

El tiempo avanza inexorable, y es de rigor que artistas nacidos en el presente siglo empiecen a poblar la lista de LOS40. Ahí está, por ejemplo, Jawsh 685, quien fue el primer millennial —nació en 2002— en llegar al número uno (con Savage love, a dúo con Jason Derulo); lo consiguió el pasado septiembre. Actualmente también se pasea por el chart Olivia Rodrigo, que vino al mundo en 2003. Pues bien, ahora tenemos la oportunidad de recibir a The Kid LAROI, australiano de 17 años —cosecha de 2003— que nos presenta Without you.

Si hemos de referirnos a logros recientes de la música australiana, debemos remitirnos obligatoriamente a Tones and I, la intérprete de Dance monkey: fue número uno tres semanas no consecutivas a finales de 2019 y principios de 2020, y permaneció cerca de un año en lista. ¿Seguirá The Kid LAROI sus pasos? De momento, Charlton Howard —así se llama— está haciendo historia en el país de los canguros: se ha convertido en el artista más joven en llegar al número uno de la lista de álbumes, con F**k love (Savage), reedición de su mixtape de debut. Uno de los temas que engrosa dicha reedición es precisamente Without you, la canción con la que puede estrenarse en LOS40, y que ha llegado al número dos de las más vendidas en el Reino Unido.

Con una base acústica, se trata de una balada de desamor que, en cierto modo, recuerda al pop-rock de hace dos décadas de grupos como Simple Plan…, aunque sin las guitarras cañeras. Si te gusta su estilo, ya sabes: #MiVoto40TheKidLAROI es su salvoconducto. ¡Mucha suerte!