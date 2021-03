Paul McCartney prepara un proyecto con Beck, Damon Albarn y más artistas

No han pasado ni cuatro meses desde que Paul McCartney publicó su último disco y ya hay fuertes e interesantes noticias acerca de un nuevo proyecto. Con McCartney III continuaba con su tradición de discos solistas caseros, en esa tendencia iniciada por su debut acústico de 1970 y esa otra rareza del synth-pop de 1980, McCartney II. La imagen más experimentadora del exbeatle, el que disfrutaba como en la época más ecléctica de los Beatles.

A lo largo de este año, ya sabemos que tendremos disponibles una serie documental en la que participará Rick Rubin y un libro, The Lyrics: 1956 to the Present, con anécdotas recogidas por él, pero quizá haya algo más. Como viene siendo habitual desde hace un tiempo, el músico utiliza las redes sociales para lanzar mensajes encriptados sobre sus nuevos proyectos. A través de sus cuentas de Twitter, e Instagram el bajista ha compartido un teaser en el que vemos una animación stop-motion con varios dados de colores. ¿Qué quiere decir?

Lo más revelador de este avance es que aparecen varios nombres de artistas, como el de Beck y St. Vincent. De hecho, ellos mismos también han compartido en sus propias redes el mismo adelanto lanzado por McCartney. El teaser también incluye los nombres de Josh Homme, miembro de Queens of the Stone Age, Phoebe Bridgers, Anderson .Paak, Dominic Fike, Khruangbin, Blood Orange, Idris Elba y Damon Albarn.

Contamos un total de once invitados que podrían estar en el nuevo proyecto del exbeatle. Desde que se hizo público el anuncio, las redes no han dejado de especular acerca de qué puede tratarse. Una de las teorías que más fuera a tomado es que se trate de un disco de remezclas de los artistas mencionados tomando como base las canciones del último disco del músico, McCartney III. Además, un dato que daría más sentido a esta teoría es que este álbum tiene exactamente once canciones. Y también hay que tener en cuenta otro detalle, y es que la portada del disco tiene un dado inclinado en su portada, un elemento gráfico que ha vuelto a usar en este teaser tan misterioso.

McCartney no ha dejado de escribir canciones en los últimos años. La cuarentena solo ha sido un momento extra para terminar bocetos, fragmentos y letras ya concebidas previamente. Han pasado dos años desde que publicó Egypt Station, uno de sus mejores discos en solitario, y uno de los que han pasado a la historia como uno de sus clásicos. De hecho, consiguió llegar al número 1 en ventas desde Tug of War en 1982, dejando un récord como el tiempo más largo entre estos dos hits.