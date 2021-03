La música de Kakao Entertainment regresará a Spotify

El 11 de marzo Kakao Entertainment (antes conocido como Kakao M) y Spotify difundieron un comunicado oficial en el que han aclarado que ambas compañías, finalmente, han llegado a un acuerdo para renovar el contrato global de licencias musicales, por lo que todo el contenido de Kakao Entertainment regresará a la plataforma de streaming, incluso con los permisos para Corea del Sur.

“La música de los artistas de Kakao Entertainment estará disponible en Spotify una vez más para sus fans globales y los más de 345 millones de usuarios de 170 países alrededor del mundo”, informó un portavoz de Spotify, añadiendo que “seguimos comprometidos a trabajar activamente en las negociaciones con artistas, sellos y titulares de derechos para tener un impacto positivo en el sistema de transmisión de Corea.”

Por otro lado, Kakao Entertainment afirmó que ambas agencias han culminado las discusiones sobre el contrato de las licencias musicales y llegaron al acuerdo de continuar con lanzamientos en la plataforma global, afirmando que también estarán disponibles en Corea del Sur.

“A través de diversas asociaciones en todo el mundo, incluido Spotify, nuestro objetivo es ayudar a nuestros artistas a conectarse con los oyentes de todo el mundo y crear oportunidades para que las personas disfruten del K-pop” dijo el portavoz de Kakao Entertainment, concluyendo que "seguimos comprometidos con la protección de los derechos de los artistas, sellos y titulares de derechos y con el crecimiento de un ecosistema creativo estable para la industria musical coreana".

El 28 de febrero, los fans del K-Pop fueron sorprendidos al ingresar a Spotify y descubrir que algunos sencillos no se encuentran disponibles. Días más tarde, la compañía sueca dijo que no habían llegado a un acuerdo de licencias con Kakao M, y explicaron que la situación no está relacionada con el lanzamiento de la plataforma en Corea del Sur. Mientras tanto, Kakao M dijo que la suspensión fue producida en relación a la política de Spotify, quienes pretender firmar acuerdos sobre servicios locales y globales de manera simultánea.

El mayor problema que ha surgido por esta situación, es que el servicio de música online de Kakao, MelOn, no está disponible fuera de Corea del Sur, por lo que los seguidores internacionales de todos los artistas involucrados se han visto afectados al quedarse sin acceso a los contenidos musicales de sus artistas favoritos; la molestia fue notable con los comentarios realizados en redes sociales, lo que impulsó a la empresa coreana a retomar las negociaciones con la plataforma de streaming.