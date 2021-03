¿Reconocerías a Shakira en esta foto?

Hay fotos que tenemos que observarla dos veces para poder reconocer a la persona que la protagoniza. Ya nos ocurrió con el joven Jared Leto, y ahora Shakira se ha convertido en motivo de nuestra confusión.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, más conocida como Shakira, comenzó su andadura en la música con tan solo ocho años cuando escribió su primera canción. No es de extrañar que, por aquel entonces, ya existieran algunas pruebas visuales de que el talento de la colombiana estaba relacionado con la música.

Es precisamente una de estas fotos antiguas la que ha despertado la nostalgia entre sus seguidores. En ella, podemos ver a nuestra protagonista posando para la cámara en lo que parece un estudio de la grabación de algún videoclip. ¿La reconocerías?

Lo creas o no, la Shakira de melena oscura que posa segura para la cámara con un look de lo más noventero tenía apenas 14 años. ¡Toda una adolescente! Aunque hemos de admitir que muchos envidian su buena conservación. ¿Dónde hay que firmar para soplar 44 velas con semejante salud y físico?

Tal y como explica Los Andes, esta imagen, capturada por el fotógrafo Carlos Venegas, refleja su crecimiento como artista en Barranquilla. "Era joven, pero pude ver de inmediato que tenía talento", señaló.

Y así ha sido. Shakira se ha convertido en la referente del pop latino alrededor del mundo. Temas como Hips Don't Lie, La Tortura, Chantaje o La Bicicleta han ocupado las posiciones más altas de las listas de éxitos internacionales y, para qué engañarnos, han protagonizado muchos de nuestros cumpleaños.

Actualmente, la artista continúa con el legado que ha ido construyendo a lo largo de los años, sentenciándose como una verdadera leyenda e icono, no solo para los colombianos, sino para los melómanos. Eso sí, ¡el tiempo no pasa por ella!

Es indudable que nuestra protagonista se ha convertido en toda una leyenda de la música. Es por ello por lo que Black Eyed Peas ha presumido de colaboración en su último trabajo discográfico. Se trata de Girl Like Me, un tema del que todos sus seguidores esperan impacientes su videoclip. Pero eso no es todo.

Nuestra protagonista se ha metido en el estudio para ofrecernos nueva música pronto. "Cocinando algo", dice ella en la descripción de su publicación. En la imagen vemos cómo una Shakira con melena roja posa frente al micrófono con cara de concentración. ¡La superestrella vuelve!