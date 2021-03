Lola, Carlos, Marina e Isaac aumentan la intensidad y el erotismo de sus encuentros en ‘La isla’

Carlos ya habla de novia cuando se refiere a Lola. De hecho, ha llegado a confesar que nunca ha tenido una que sea tan joven y es que ambos se llevan diez años de diferencia. Pero parece que no es un obstáculo para que su relación avance y cada vez sea más tórrida. No hay más que verles en la ducha. La isla de las tentaciones 3 está que arde, y no por el calor del Caribe.

Está claro que Lola ya no piensa en Diego y ha dado por perdida su relación. Ya la escuchamos en su última hoguera reconocerlo. "Yo sé que le he hecho mucho, mucho, muchísimo daño. Es la primera vez que yo hago algo así. Me considero incluso mala persona. Teníamos una vida muy bonita. Estábamos creando un futuro, pero siento que, si solo vivo eso, el tener una casa y una pareja, nunca voy a saber si es lo que quiero de verdad porque no he probado otras cosas", explicaba.

En ese momento le ponían unas imágenes en las que Diego reconocía que podría llegar a perdonarla. “Siento que voy a decepcionar, primero a él y luego a mucha gente. Si ha dicho que iba a intentar por lo menos perdonarme, para él es un paso enorme y yo he dado un paso muy grande también y lo voy a retamar”, aseguraba Lola.

Diego explicaba que su chica es muy influenciable, algo que ella misma reconocía. “Es verdad que me dejo llevar, me dejo llevar por la emoción y por eso quiero conocerme a mí misma. He hecho todo esto para conocerme a mí misma, no sabía lo que quería. Quiero aprender a estar sola, tengo 24 años y solo he estado sola tres meses sin pareja y en tres meses no me puedo conocer”, reconocía. Aunque sola, sola, no es que esté ahora.

Claro que luego veía cómo Diego había recuperado su conexión con Carla y se besaban en el jacuzzi. Lola reconocía que esas imágenes la hacían sentir mejor. Son imágenes que le dan alas para vivir con más tranquilidad y menos culpabilidad su historia con Carlos.

Una historia que va ganando en intensidad cada día. “Quizás Carlos me haya abierto un mundo nuevo porque nunca he tenido una complicidad tan fuerte con una persona en el ámbito sexual”, reconocía Lola, “me siento como una femme fatale”.

Marina e Isaac también suben la intensidad

Carlos y Lola no son los únicos que ya no tienen reparo en mantener relaciones sexuales en el programa. Marina, al principio, se mostró reacia a llegar a ese punto, pero a medida que van pasando los días, esas reservas van desapareciendo.

Lo suyo con Isaac fue un flechazo desde el primer momento y se han ido conociendo poco a poco a medida que el reality iba avanzando. Y en ese proceso han ido dando pasos poco a poco.

“Yo he tenido siempre un poco de impedimento en practicar sexo al cien por cien, pero llega el momento en el que no te puedes aguantar, al final tenemos las hormonas por los aires y somos así de intensos y de pasionales”, reconocía cuando ya ha llegado el momento en el que no ha podido reprimir sus impulsos.

Ella e Isaac han tenido encuentros muy eróticos bajo las sábanas que dejan claro que no hay vuelta atrás. Ahora solo queda saber si esa pasión se mantiene una vez que vuelvan a la realidad.

De momento, en el próximo programa veremos el encuentro entre Jesús y El lobo… menuda tensión.