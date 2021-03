Netflix se plantea poner fin a las cuentas compartidas

Netflix se ha convertido en uno de los básicos en las pantallas de muchas personas, saltando desde la televisión a dispositivos como móviles, pudiendo así disfrutar de tus series y películas desde cualquier lugar. Algo que es posible gracias a que la plataforma no pone límites a la hora de poder ver su contenido en diferentes dispositivos desde una misma cuenta, así como también permiten que haya hasta cinco usuarios con una misma cuenta. Hasta ahora.

La responsable de producciones como Los Bridgerton, La casa de papel, Gambito de dama y muchos más títulos que han causado sensación se estaría planteando no dejar que las cuentas se compartan más entre familiares y amigos, una práctica de lo más habitual.

Algo que Netflix ya está probando y por lo que ha mandado mensajes a algunos usuarios de la plataforma pidiéndoles que verifiquen que son los propietarios de la cuenta antes de poder acceder al contenido. En caso de que sí lo seas, bastará con introducir un código que se te enviará por correo electrónico y podrás seguir disfrutando de Netflix como si nada hubiera ocurrido. Pero, ¿qué pasa si tu cuenta es compartida con otra persona?

Pues de momento y mientras esto sea únicamente una prueba de la compañía, será posible aplazar la verificación y poder hacerlo más tarde sin que se restrinja tu acceso al catálogo. Pero, todo apunta a que, de aplicarse esta nueva medida, la posibilidad de verificar tu cuenta de Netflix “más tarde” será algo temporal.

#Netflix ya no permitirá que compartas tu contraseña con gente que no viva en tu misma casa. 😭

La N roja está probando una nueva función para que los usuarios dejen de compartir sus contraseña con personas ajenas. pic.twitter.com/cTB9R03HnM — Tavo Kings (@Tavo_Kings) March 12, 2021

¿Cómo sabe Netflix si eres o no el propietario de la cuenta?

El objetivo de Netflix con esta nueva maniobra es que no se pueda utilizar la cuenta de otra persona, a no ser que vivan en la misma casa. De ahí que la respuesta a su pregunta resida en una información tan relevante como la ubicación en la que se encuentra el dispositivo con el que estamos queriendo acceder a la plataforma. En caso de que no coincida con la registrada, habrá que utilizar el ya mencionado código de verificación. Aunque, cabe recordar que de momento solo está en período de pruebas y que Netflix aún no se ha pronunciado sobre cuándo comenzará a hacer efectiva esta restricción.

Una gran pena para muchos usuarios de Netflix que actualmente se ahorran unos euros compartiendo cuenta, pero que no es exclusiva de la plataforma. De hecho, hasta ahora Netflix ha sido una de las más permisivas en cuanto al número de usuarios y cuentas que permite y, dado el crecimiento imparable del éxito de sus producciones, para muchos es totalmente comprensible que la compañía haya decidido tomar cartas en el asunto y ser más estricta con su política de acceso. Algo que ya hacen otras plataformas líderes del streaming como Amazon Prime Video o HBO.