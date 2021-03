Los creadores de ‘La Casa de Papel’ descartan cualquier continuación: “Ya está bien”

Crear un fenómeno como La Casa de Papel te da el poder, con el permiso de Netflix, de hacer lo que quieras. Álex Pina y Esther Martínez Lobató, padres de la criatura, consiguieron con esta serie entrar en el exclusivo club de creadores del gigante del streaming y eso les permite ahora hacer volar su imaginación y apostar por contenidos más arriesgados.

De este privilegio surge Sky Rojo, una ficción de pura adrenalina con la que intentarán repetir la jugada (se estrena el 19 de marzo) que tan bien les salió con la historia de los atracadores más famosos de la televisión. "Sky Rojo es lo más diferente que encontramos después de La Casa de Papel. Aunque el estilo y algunas de nuestras obsesiones pueden estar, como la fragmentación temporal o las voces 'en off', esta serie es un ejercicio totalmente diferente con dos grades riesgos: llevar el drama a la acción en 25 minutos y tratar un tema como la prostitución en un género como la comedia", cuenta Álex Pina en una entrevista para LOS40.

Sky Rojo es una gran apuesta y, lo mejor de todo, es que hay buenas sensaciones en torno a este título por ser una producción capitaneada por los mismos que La Casa de Papel, el planteamiento de la historia y un tráiler que ha hecho saltar todas las alarmas (para bien). Ellos, sin embargo, están tranquilos y en ningún momento han sentido la presión o la responsabilidad por hacer la que muchos consideran que podría ser la digna sucesora de la serie de habla no inglesa más vista de Netflix: "Sentimos la presión, el vértigo y el pánico siempre que hacemos una serie, pero más que por La Casa de Papel es por meternos en el jardín que es Sky Rojo".

“La Casa de Papel acaba con la quinta temporada”

Sky Rojo es el futuro de Vancouver Media, pero su presente sigue siendo La Casa de Papel. Netflix estrenará este mismo año la quinta y última temporada de la serie, pero los rumores sobre una posible continuación en forma de spin off están ahí. Álex Pina lo niega y asegura que los capítulos que faltan por ver serán los últimos.

"Con la quinta temporada acaba La Casa de Papel. Hemos dedicado más de 2.000 minutos de ficción a hacer dos atracos y creo que ya está bien. Está bien dejarlo aquí e irnos con una temporada que va a ser espectacular", explica. "Es el momento de cerrar en alto y abrirse a nuevos caminos. No hay que hacer languidecer una serie como se hacía antes con 14 temporadas", y remata: "No sé si habrá spin offs, en este momento no hay nada. Hay que hacer otras cosas y ya veremos por donde van los tiros".

