Selena Gomez, Nick Jonas, Rosé (BLACKPINK) y Morat llegan al ecuador de marzo con sus nuevas canciones

Parece que fue ayer cuando estábamos comiéndonos las doce uvas y pidiendo un deseo para el año nuevo. Pero de eso han pasado ya más de tres meses. ¡El tiempo vuela!

Pero también volamos nosotros al escuchar las novedades musicales que nuestros artistas favoritos nos traen cada semana. Camilo, Bruno Mars, David Otero y Maluma fueron algunos de los encargados de inaugurar marzo con sus nuevos temas, pero ahora llega el turno de otro implacable repertorio de voces y estilos. ¡Dale al play!

Viernes 12 de marzo

Selena Gomez, Myke Towers - Damelo To'. Ya está aquí el álbum en español de Selena y, aunque ya pudimos escuchar algún adelanto de este nuevo proyecto, este 12 de marzo ya lo hemos podido hacer al completo. Una de las canciones que aún no habían visto la luz es su colaboración con Myke Towers, con quien trae unos sonidos de lo más hipnotizantes. Por supuesto, los sonidos urbanos no podían faltar.

Nick Jonas - 2Drunk. El artista es otro que estrena álbum este viernes. Se trata de Spaceman, un proyecto que dedica íntegramente a su mujer Priyanka, por lo que prepárate para darte una buena dosis de amor. Pero 2Drunk rompe con los esquemas, ya que habla de lo que muchos hemos vivido durante la pandemia: el Día de la Marmota.

Morat - No Hay Más Que Hablar. ¡Los colombianos están de vuelta! Esta vez nos traen una canción que fusiona los sonidos de sus baladas con un ritmo acelerado. Por supuesto, el ukelele no podía faltar. "Mientras tú te ibas d efiesta en Barcelona; jugando a ser otra persona; yo no cambié solo aprendí a vivir sin ti", dicen algunos de sus versos.

Rosé (BLACKPINK) - On The Ground. Los seguidores de BLACKPINK están de enhorabuena. Rosé ha debutado en solitario con su EP, R. Entre sus canciones escuchamos On The Ground, que aterriza con una base de EDM que convierte su escucha en una experiencia muy especial e hipnotizante. La surcoreana nos deja claro que todo lo que necesitamos está en la Tierra y en el suelo, y no necesitamos volar alto para conseguir lo que queremos. Debemos disfrutar y fijarnos en cada pequeño detalle de la vida y no en ir más allá.

Pitbull, Farruko, IAmChino, El Alfa, Omar Courtz - Ten Cuidado. Este elenco de artistas solo podría traernos una explosión de ritmos urbanos, y así ha sido. Con una base pegadiza, llega a nuestras playlists una canción al más puro estilo de Pitbull. ¡Nadie puede resistirse a los ritmos de la cumbia!

Danny Ocean, Justin Quiles, Ovy On The Drums - Cuántas Veces. El venezolano llega con un nuevo avance de su próximo álbum. Esta vez se alía a dos referentes de la industria musical para traernos una canción cargada de sonidos y melodías pegadizas que muestran la versatilidad de sus protagonistas. La fusión del riff de guitarra con el dembow le dan sentido al tema.

Gwen Stefani - Slow Clap. La cantante llega con el primer sencillo de 2021, que es todo un clásico. En él, Gwen mezcla el pop con ritmos agradables inspirados en el reggae y hip-hop. ¡Una fusión de lo más original! Además, nos anima a mantener nuestra confianza a pesar de que en ocasiones nos invada la inseguridad.

Imagine Dragons - Follow You y Cutthrout. Pues sí, la banda está de vuelta. Después de casi dos años de ausencia, han vuelto con dos sencillos que adelantan cómo sonará su quinto álbum de estudio. El primer tema habla de amar a alguien a pesar de las dificultades, mientras que en la segunda, además de volver a los sonidos del hard rock sus orígenes, habla de los problemas internos que todos tenemos.

Alba Reche, Fuel Fandango - Los Cuerpos. La artista y la banda estrenan colaboración, y lo hacen con un sonido hipnótico de guitarras y percusiones buscando un lugar libre de ataduras y agobios. Un lugar alejado de los prejuicios, las malas vibraciones y conquistado por la naturaleza y la libertad. La canción perfecta para escuchar mientras disfrutamos de un atardecer en la playa.

Brisa Fenoy - Amor O Poder. La cantante ha estrenado su nuevo álbum en el que el acivismo, con todas sus contradicciones, adquiere más protagonismo que la propia música. Uno de los temas que incluye, que es el homónimo del disco, es Amor o Poder. "En este mundo, dime, ¿tú te sientes bien? Porque yo no a veces, la mayoría de veces. Me siento esclava de las personas que lo quieren j*der", dicen algunos de sus versos.

Otros de los artistas que nos han deleitado con sus nuevos temas este viernes 12 de marzo son Curricé con Tres Minutos, Jhay Cortez con Christian Dior, Nio Garcia, Casper Magico, Ozuna, Wisin & Yandel, Myke Towers y Flow La Movie con el remix de Travesuras y Yandel con Meditar.