Alexia Rivas (Merlos Place), irá a ‘Supervivientes’ y Nuria Marín le hace una petición sobre su bikini

La isla de las tentaciones está llegando a la recta final de su tercera edición y ya hay otra isla esperando a tomar el relevo. Ya se ha puesto en marcha la maquinaria para volver a disfrutar con una nueva entrega de Supervivientes.

Ya hemos visto a Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez, Carlos Sobera y Jordi González convertidos en los nuevos vigilantes de la playa, pero nos queda conocer a todo el plantel de nuevo concursantes que se enfrentarán a esta dura experiencia.

Este fin de semana Socialité confirmaba que la que fue su compañera de redacción, Alexia Rivas, será una de las concursantes. No podían hablar con ella porque se sentía indispuesta, pero sus ex compañeros coincidían en asegurar que es un fichajazo para esta edición.

Opinión de compañeros

“Te deseo lo mejor, te deseo muchísima suerte porque creo que también la vas a necesitar y que este objetivo te permita encontrar luego trabajo en la tele que, al final, es lo que deseamos todos, que ella pueda currar aquí”, aseguraba Jorge Moreno.

Alexia dejó de trabajar con ellos cuando saltó a la palestra el caso ‘Merlos Place’. Ella fue la mujer que apareció semi desnuda en una conexión en directo de Alfonso Merlos cuando se supone que todavía era pareja de Marta López, la colaboradora de Mediaset.

En aquel momento Alexia dejó claro que ella era periodista y no personaje, pero parece que ha cambiado de idea, algo que ha sorprendido a alguno de sus ex compañeros que no pensaban verla en ese papel.

“A mí me parece una fantasía, pero Alexia es una chica muy de ciudad, no sé cómo lo va a llevar”, aseguraba uno de ellos. “Nadie esperaba verla en esta situación y es muy débil respecto a la salud, hoy no ha podido estar aquí por un problema del estómago, así que, desearla mucha suerte”, añadía otra.

La petición para Alexia

Era Nuria Marín, sin embargo, la que se ponía de rodillas para lanzarle una petición. Quiere que se lleve el biquini color carne que lució en el famoso vídeo que la convirtió en alguien popular tras desatarse el escándalo.

Lo curioso es que en febrero de 2020 era Alexia la que, como parte del equipo de Socialité, cubría la partida de los concursantes hacia Honduras desde el aeropuerto. Este año será ella la que coja ese avión rumbo a una de las experiencias que marcará su futuro.

De momento, ya sabemos que convivirá y disputará los juegos con Antonio Canales y Silvia Pantoja.